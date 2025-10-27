El cuerpo hallado en Playa Magagna, a 15 kilómetros de Rawson, dio inicio a una investigación que derivó en las últimas horas en siete allanamientos y la detención de dos acusados. Este lunes al mediodía comenzó la audiencia de detención, donde los investigadores brindaron detalles sobre el caso.

La Fiscalía de Rawson solicitó la apertura formal de la investigación por el homicidio de Mario Giannobili, cuyo cuerpo fue hallado el 21 de octubre en una zona costera al sur de Playa Magagna. La víctima era de Villa Regina, Río Negro, pero estaba radicada desde hacía unos meses en Puerto Madryn.

Los allanamientos, autorizados por la jueza Eve Ponce, se realizaron en Playa Unión, Trelew y Puerto Madryn; se secuestraron dos vehículos y elementos clave para la investigación. Las diligencias policiales fueron supervisadas por el fiscal general Leonardo Cheuquemán, la funcionaria de fiscalía Analia Acuña y la procuradora fiscal Janet Davies, a cargo de procesar la información obtenida con el fin de seguir avanzando en el proceso penal.

Los acusados fueron identificados como Sergio Fresco y Facundo Cáceres. Los investigadores confirmaron que por el caso hay una persona que permanece prófuga, con pedido de captura.

Un homicidio con “ensañamiento”

Por pedido de los abogados defensores de ambos sospechosos, la prensa debió retirarse de la sala donde se realiza la audiencia. Sin embargo, a través de los medios oficiales, el Ministerio Público Fiscal brindó algunos detalles sobre la causa.

Según informó el fiscal, el cuerpo de Giannobili fue descubierto gracias al aviso de una pareja que paseaba por el lugar. Un gomón de Prefectura no pudo ingresar por las rocas del lugar, por lo que los bomberos debieron realizar un complejo operativo. El cadáver estaba atado de pies y manos, envuelto en una frazada.

Los investigadores confirmaron que Giannobili tenía 39.000 pesos en sus bolsillos al momento de realizarse la primera inspección en la guardia del Hospital de Rawson. Este dato confirmaría que el móvil del crimen no fue un robo.

El MPF confirmó, además, que el caso está caratulado para la Fiscalía de Rawson, de manera provisoria, como delito de homicidio calificado por ensañamiento, por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas.

El agravamiento de “ensañamiento” no es un dato menor. Se considera esa figura cuando una persona causa la muerte de otra provocándole sufrimientos innecesarios y crueles, que van más allá de lo necesario para quitarle la vida. Se caracteriza por la intención deliberada de causar dolor físico o psíquico y prolongar la agonía de la víctima antes de matarla.

Esa calificación legal coincide con lo planteado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, tras el hallazgo del cuerpo. "Se presenta claramente como un homicidio con algún tinte mafioso, así que claramente hay que investigar. Preocupa que ocurran este tipo de hechos", declaró el funcionario a Canal 12, quien subrayó la planificación y la violencia empleada en el crimen.

Iturrioz confirmó, además, que la víctima "había estado involucrado en unas causas recientes" por tráfico de estupefacientes, lo que inmediatamente orientó la investigación hacia un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.