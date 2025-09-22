Un giro inesperado marcó la investigación por el asesinato del mecánico de Trelew Jonathan Prim. Alexis Maximiliano Schmidt, principal acusado de haber disparado el 8 de septiembre contra la víctima, quedó detenido con prisión preventiva por seis meses tras la audiencia realizada este lunes. El fiscal Omar Rodríguez presentó una serie de pruebas que incluyen testimonios, registros de cámaras de seguridad y un sorprendente hallazgo en Google Street View, que reforzaron la imputación en su contra.

Según reconstruyó la Fiscalía, Schmidt habría dejado a su hijo de 8 años en la casa de su madre y luego se dirigió en moto hasta la vivienda de los Prim, en el barrio Los Pensamientos. Allí, sin mediar palabras, efectuó un disparo con un revólver calibre 38 que impactó en la axila de Jonathan, provocándole una herida fatal. Pese a que fue trasladado de urgencia al hospital zonal, murió poco después.

Durante la audiencia, según detalló Jornada, el fiscal exhibió imágenes de tres cámaras que captaron al sospechoso y su moto Corven blanca antes y después del crimen. Los videos muestran detalles llamativos: el vehículo no tenía espejos, llevaba una calcomanía circular en el guardabarros y una llave colgando de un llavero oscuro. Además, testigos presenciales, entre ellos el hijo de la víctima, confirmaron la secuencia del ataque.

Uno de los aspectos más inquietantes fue que, según se observó en registros fílmicos, Schmidt habría regresado una hora más tarde a la escena del homicidio. Lo hizo a baja velocidad y cuando el lugar ya estaba acordonado por la policía, como si buscara verificar lo ocurrido. Las cámaras dejaron ver tatuajes en sus manos y piernas que coinciden con los del acusado.

El trabajo de la Brigada de Investigaciones también sumó un aporte insólito: al revisar Google Street View encontraron una captura en la que el hijo de Schmidt aparecería sentado en el patio de su casa. Esa imagen, junto a un video que muestra al sospechoso llevando al menor a la escuela, confirmaría la vinculación de la familia con ese domicilio y con la moto utilizada.

La investigación determinó, además, que Schmidt intentó desprenderse del rodado. Una publicación en Facebook mostró la moto en poder de un hombre que fue allanado. Esa persona afirmó que se trataba de un canje comercial con el acusado, que entregó la Corven y un Ford Escort y a cambio se quedó con un Peugeot 307. Para el fiscal, se trató de una maniobra para borrar rastros.

El juez Fabio Monti dio por acreditados los riesgos de fuga y entorpecimiento, y ordenó que el imputado permanezca detenido. En la audiencia estuvieron presentes familiares de Prim, acompañados por el Servicio de Asistencia a la Víctima.