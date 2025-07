Crimen de Thiago Correa: piden prisión preventiva para el policía y los tres delincuentes

La fiscalía que lleva adelante la investigación por el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que murió al recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo en el partido bonaerense de La Matanza, solicitó la prisión preventiva para los cuatro acusados por el hecho: un policía federal y tres presuntos delincuentes.

El pedido fue realizado por el fiscal Leandro Valoni, titular de la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien presentó la solicitud ante el juez de garantías de la causa. El magistrado deberá resolver en los próximos días si otorga la medida.

Uno de los implicados es el oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, quien permanece detenido en una comisaría y fue imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Los otros tres acusados son Uriel Leiva, Uriel Montenovo y Joaquín López Otto, sindicados como los delincuentes que habrían protagonizado el asalto que desencadenó el tiroteo en el que Thiago resultó herido de muerte.

Según fuentes del caso, Leiva y Montenovo se encuentran internados con custodia policial en un hospital debido a las heridas de bala sufridas durante el enfrentamiento con el policía. Uno de ellos fue sometido a una cirugía de urgencia. En tanto, López Otto está detenido en una seccional del conurbano.

La investigación incluye pericias balísticas y análisis de residuos de disparo, con el objetivo de determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. También se evalúa la trayectoria del proyectil que causó la muerte del niño.

Thiago Correa falleció en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza cuando se encontraba junto a su padre en la vereda, cerca de su vivienda. El hecho ocurrió cuando el efectivo federal intervino ante un intento de robo y se produjo un intercambio de disparos.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Fabián Correa, padre del niño, expresó su dolor: “Extraño ir al club con él, llevarlo al colegio. Me sacaron un pedazo de mí. A veces no tengo ganas de hablar, no quiero hacer nada”.

La familia de Thiago exige justicia y reclama el avance de la causa, que generó una fuerte conmoción social. El caso reabrió el debate sobre el uso de armas por parte de fuerzas de seguridad fuera de servicio y las consecuencias del enfrentamiento armado en zonas urbanas.

El juez deberá decidir en los próximos días si los acusados continuarán el proceso privados de su libertad mientras se completan las etapas de investigación. La resolución podría conocerse antes del cierre de la próxima semana judicial.