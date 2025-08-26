Este lunes se desarrolló una audiencia en la que el juez Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos contra la esposa de Luis Miguel Escudero, el hombre que murió el 20 de agosto en Senillosa tras recibir una herida de arma blanca. La mujer fue acusada de homicidio agravado por el vínculo, quedando como principal sospechosa del caso.

La víctima, de 42 años, falleció cerca de las 21.40 horas a causa de una puñalada que le provocó una lesión cardíaca. De acuerdo con el informe preliminar de autopsia, la herida fue provocada por un cuchillo en la zona de una axila, lo que terminó afectando el corazón.

Versiones contradictorias

Durante la audiencia, la fiscalía expuso que la imputada ofreció tres versiones diferentes sobre lo ocurrido. Primero declaró ante la policía que su marido había salido a la casa de un amigo y regresado herido. Luego aseguró a vecinos que, tras una discusión, el hombre la había amenazado y que se habría autolesionado con el cuchillo para no agredirla. Finalmente, en su declaración ante el juez, relató que era víctima de violencia y que, en medio de un altercado, tomó un cuchillo para defenderse, pero que Escudero se abalanzó sobre ella y terminó herido.

Sin embargo, la defensa no presentó pruebas que avalaran este último testimonio, como restos de una botella que la mujer dijo que su pareja intentaba usar para golpearla. Ante esa falta de evidencia, el juez resolvió avanzar con la formulación de cargos solicitada por la fiscalía.

Pruebas halladas en la vivienda

En el allanamiento realizado en la casa de la pareja, los peritos encontraron un cuchillo de 36 centímetros lavado en la bacha de la cocina, que dio positivo en sangre humana tras los análisis de laboratorio. También se detectaron manchas de sangre en diferentes sectores de la cocina y la entrada de la vivienda.

Además, las cámaras de seguridad de la zona muestran que nadie ingresó a la casa antes del hecho y que solo salieron la mujer y luego su marido, ya herido. Escudero fue visto desplomándose en la vía pública, donde vecinos dieron aviso a la policía y al hospital local, aunque murió en el traslado.

La mujer quedó con detención domiciliaria por cuatro meses y con una tobillera electrónica, medida que busca evitar el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. La resolución contempla que los tres hijos menores de 4 años que tenía la pareja puedan mantener contacto con su madre, pero únicamente bajo supervisión de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.