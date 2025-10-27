Los detenidos por el crimen de Mario Giannobili, cuyo cuerpo fue hallado maniatado en Playa Magagna, quedaron en libertad este lunes, luego de una audiencia de apertura de investigación realizada en Rawson. Uno de ellos deberá cumplir con medidas de restricción.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la jueza de garantías Eve Ponce resolvió que uno de los sospechosos, identificado como César Fresco, que trabaja como capitán de barco, deberá asistir periódicamente a la comisaría de Playa Unión, no salir de la provincia y notificar a la Prefectura Naval Argentina acerca de sus salidas a navegar. El segundo imputado, identificado como F.C., empleado de un supermercado, quedó en libertad.

Los fiscales, con muchas evidencias recogidas tras los allanamientos del fin de semana, habían solicitado la prisión preventiva para ambos por el plazo procesal de seis meses, teniendo en cuenta la gravedad del caso y el tipo de delito que se está investigando. Sin embargo, la jueza Ponce solo abrió la investigación para uno de los imputados.

A poco de iniciada la audiencia y tras escucharse al equipo de fiscales sobre cuál es la teoría del caso y las pruebas reunidas hasta el momento, a través de los abogados defensores se anticipó que ambos iban a ejercer el derecho a declarar. Ante la posibilidad de que ambas declaraciones aportaran nuevos datos sensibles en función de la reserva necesaria para el éxito de la investigación, los defensores y los fiscales coincidieron en pedir que la prensa privada y oficial abandonara la sala.

Tras las declaraciones de los detenidos, la audiencia continuó por dos horas más sin que se habilitara el reingreso de los periodistas y comunicadores. Solo se conoció la resolución de la jueza Eve Ponce, que dispuso la libertad para F.C. y las restricciones ambulatorias para Fresco.

Ambos habían sido detenidos el último fin de semana en el marco de siete allanamientos y el secuestro de vehículos, además de elementos considerados importantes para la investigación.

En el principio de la audiencia y en la narración acerca de cómo ocurrieron los hechos y las pruebas con las que se cuenta, se mencionó a otro implicado en el caso, identificado como Fabián Sampietro, contra quien pesa un pedido de captura.

Para el equipo de fiscales, encabezado por el fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill, la investigación del caso continúa. Por el momento, el caso está caratulado de manera provisoria como delito de homicidio calificado por ensañamiento, por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas.