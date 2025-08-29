El policía Simón Cruz fue declarado culpable del crimen de Lautaro Labbe, el adolescente de 16 años que falleció tras recibir un disparo en la cabeza, en abril de 2023.

El jurado popular se pronunció este viernes y declaró penalmente responsable al policía por la muerte del adolescente, pero entendió que el delito demostrado en el juicio es el de homicidio simple y no el de homicidio agravado por su rol de funcionario y uso de arma de fuego.

Tanto la fiscalía y como la querella habían planteado la teoría del caso como homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de funcionario policial, lo que hubiera implicado una condena mayor para Cruz.

Asesinato de Lautaro Labbe: comenzó el juicio por jurados al policía acusado

El próximo jueves 4 de septiembre se realizará la audiencia de cesura para discutir el monto de la pena, que podría ir desde un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión hasta un máximo de 25. La decisión estará a cargo del juez Mariano Nicosia.

“Apuntamos a una condena contundente”

Gustavo Oyarzún, defensor público que acutó como querellante en el caso, remarcó que aunque el jurado popular se inclinó por la figura de homicidio simple, se trata de un hecho doloso, por lo que pedirán una pena alta durante la audiencia de cesura.

"El jurado no interpretó que el imputado cometió el hecho abusando de su condición policial, que era el agravante. No entendieron que se diera esa circunstancia”, explicó el abogado.

Al respecto, aclaró: “Igualmente lo encontraron culpable de un hecho grave, con una pena mínima de 10 años y 8 meses, y un máximo de 25 años de prisión. Nosotros vamos a pedir una pena elevada. Apuntamos a una condena contundente".