Crimen de Lautaro: desde la defensa piden la imputación de una quinta funcionaria policial "por encubrimiento"

El pasado viernes 19 de mayo, se concretó la audiencia de control de detención contra los cuatro policías involucrados en el crimen de Lautaro Labbé, el adolescente que recibió un disparo en el barrio San Martín el pasado18 de abril, quien falleció tras permanecer ocho días en terapia intensiva.

En dicha jornada, se autorizó la apertura de investigación para tres de los policías involucrados, mientras que para Simón Cruz dictaron 3 meses de prisión preventiva.

La fiscalía, a cargo de Juan Carlos Caperochipi, solicitó que el agente Simón Cruz sea imputado por homicidio doblemente agravado por abuso de su función o cargo y por ser cometido con arma de fuego. En tanto, para los agentes Lautaro Valenzuela, cabo Raúl Colque, y Sargento Marcelo Ortiz, solicitó que se les atribuya encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente grave, con falsedad ideológica agravada por la calidad del funcionario público y como co- autores.

Desde la defensa pública, Lucía Pettinari, en diálogo con ADNSUR, informó que en dicha audiencia, se constituyeron como querellantes, representando y patrocinando a la progenitora de Lautaro Labbe, la señora Cristina Cárdenas, y además solicitaron al juez que tenga también descrito el hecho por el cual pretenden investigar el suceso en el cual lo tuvo de víctima a Lautaro Labbe.

Desde la querella, Pettinari explicó que solicitaron también la imputación de otra funcionaria policial, que -primeramente- el fiscal no la ha imputado. Además de, solicitar la prisión preventiva del autor del disparo mortal a Lautaro Labbe, por el término de tres meses y las medidas sustitutivas a la prisión preventiva de los tres funcionarios policiales.

De esta manera, la defensa entiende que la funcionaria policial “tiene un grado de responsabilidad penal”, no con el hecho de la muerte del autor, sino “con lo que sucedió posteriormente”, en cuanto a otro tipo de delitos que tienen que ver con el “encubrimiento”.

"La Fiscalía -con el análisis que hacen de cómo se devela el suceso- entiende que la funcionaria policial no tendría ningún tipo de responsabilidad o participación. Nosotros, como querellantes, tenemos una óptica distinta y creemos que debería haber actuado de otra manera y “al no haber actuado de la manera que pensamos que debería haber actuado, incurre para nuestra parte en un hecho criminal o en un delito penal”.

Y agregó, “en ese transcurso del suceso, cuando a ella le revelan quién había sido el que había disparado, en esa porción de hecho, es donde nosotros consideramos que ella podría haber actuado de otra manera, y al no haber actuado de la manera que creemos incurre en un delito de encubrimiento”, cerró.