CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El juez que investiga el crimen del empresario y exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez en El Calafate, realizó en las últimas horas una serie de allanamientos y constataciones en las viviendas de las novias de dos de los cuatro detenidos por el homicidio, en busca de evidencia para sumar a la causa, según informaron fuentes de la investigación.



El magistrado Carlos Narvarte busca localizar, entre otros elementos de prueba, el teléfono celular del detenido Facundo Zaeta, el señalado principal sospechoso del asesinato de Gutiérrez.



Las diligencias, que comenzaron este jueves por la noche y finalizaron esta madrugada, fueron realizadas por el juez y por la fiscal de la causa, Natalia Mercado, tras la ampliación indagatoria del detenido Nicolás Monzón, el único de los cuatro acusados que habló ante el juez.



Los funcionarios judiciales y policiales requisaron las casas de la novia de Zaeta y la de la pareja del también detenido Facundo Gómez, dijeron los voceros.



Las fuentes aclararon que ninguna de las mujeres fue detenida y que en el caso de la novia de Zaeta fue llevada a la comisaría con su teléfono celular para ser identificada fehacientemente, ya que el móvil del empresario asesinado fue hallado cerca de su casa.



Los voceros adelantaron que durante esta jornada la joven podría ser citada a declarar en el marco de la causa.



En tanto, en otras diligencias realizadas también anoche se halló una campera abandonada en un desagüe con tapa ubicado en la calle Freile, frente al lugar donde se encontró el teléfono de Gutiérrez, mientras que en la zona de Punta Soberana, cerca de la planta de agua, se secuestraron trapos, un bidón de lavandina, de un limpiador Cif, dos routers y una pala de cocina de plástico.



Además, en la calle 17 de octubre al 1.700, se inspeccionó un cesto de residuos en busca de un manojo de llaves, aunque no fue encontrado, añadieron las fuentes.



Finalmente, frente a la vivienda de la víctima, sobre unos arbustos, se encontró un palo con aparentes manchas rojizas, que será sometido a pericias.



Para hoy el juez Narvarte podría ordenar más procedimientos, mientras espera que una comisión traslade a la ciudad de Río Gallegos algunas evidencias que serán analizadas en el laboratorio forense.



El magistrado aguarda aún los resultados finales de la autopsia al cuerpo de Gutiérrez y el análisis de imágenes tomadas por cámaras de la ciudad, mientras que encomendó el peritaje del teléfono de la víctima a expertos de Gendarmería Nacional, ya que la policía provincial no pudo hacerlo.



El crimen de Gutiérrez fue descubierto el pasado sábado, luego de que el empresario fuera denunciado como desaparecido, ya que no se sabía nada de él desde el jueves.



La víctima, que murió asfixiada tras ser apuñalada y golpeada, fue hallada envuelta en una sábana y enterrada en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate.



El juez dijo que, en base a la evidencia obtenida en lo que va de la pesquisa, Gutiérrez fue asesinado aparentemente en una "pelea" o "robo".



Por su parte, el abogado de la familia del empresario, Gabriel Giordano, dijo que descartan los móviles "pasional" y "político" en el caso, y consideró que el crimen pudo haber sido cometido por "un negocio de naturaleza local" del que alguien se enteró y "pretendió obtener algún beneficio" de la víctima.



Por el crimen fueron detenidos a poco del hallazgo del cuerpo Facundo Zaeta; su hermano, Agustián Zaeta, Monzón y Gómez, cuyos grados de participación en el hecho se investigan.