A tres años de la brutal golpiza, dos testigos que fueron aportados por la defensa de los ocho acusados, aseguraron que la muerte de Fernando podría deberse a las maniobras de resucitación y no por las patadas que le propinaron los rugbiers. Durante el testimonio, Fernando Burlando salió al cruce.

Los médicos Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, convocados por el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, aseguraron este miércoles que la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa que fue realizada en el Hospital de Pinamar por Diego Duarte "no explica" la causa de muerte del muchacho de 18 años que fue blanco de patadas y golpes de puño.

"¿Por qué murió Fernando Báez Sosa?", preguntó Fabián Améndola, abogado que trabaja junto a Fernando Burlando. "No lo sabemos. La autopsia no lo explica. El médico no exploró qué arteria fue la que explotó", respondió Fenoglio según el sitio C5N.com.

"Como no hay una buena autopsia, no podemos saber en dónde murió. No fue el RCP el que mató a Fernando, pero agravó la situación porque lo movieron", precisó Velich cuando fue su turno de declarar.

La respuesta de Velich logró despertar suficiente indignación en la sala como para que la jueza María Claudia Castro le llamara la atención, informó el sitio Big Bang News. Desde el equipo del fisca Juan Manuel Dávila también surgieron las protestas, y más aún cuando el médico admitió que no vio los videos del ataque porque "no aportaban nada" al caso.

Velich también admitió que no se comunicó con el doctor Duarte para aclarar las supuestas inconsistencias de la autopsia realizada en 2020, y hasta sentenció un "es muy complejo. No lo va a entender" cuando Fernando Burlando quiso que explicara un término médico.

"No nos subestime, doctor", presionó el abogado de los padres de Fernando Báez Sosa. Para Velich, el joven de 18 años "se pudo haber golpeado la nuca contra el cordón" y luego los movimientos de los intentos por reanimarlo podrían haber causado más daño.

"Vaya, doctor. Cuando quiera le explico algo de la ley de ética", sentenció Burlando.