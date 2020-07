EL CALAFATE (ADNSUR) - El Juzgado de El Calafate, donde se instruye la causa por el homicidio de Fabián Gutiérrez, tuvo ayer un feriado atípico, el Dr. Carlos Muriete, abogado de los hermanos Zaeta, llevó a prestar declaración indagatoria a Agustín Zaeta ante el juez Carlos Narvarte. El joven se desligó del crimen que tiene a su hermano Facundo como principal apuntado. La querella propuso siete testigos que fortalecerían la hipótesis de un crimen por dinero.

Efectivos lo condujeron en un automóvil particular y lo hicieron ingresar por el lateral izquierdo del edificio. Cerca de las 17:30 horas ya estaba sentado frente al magistrado que entiende en la causa, acompañado por su defensor. También estuvieron presentes el abogado querellante, Dr. Sandro Levin, y la fiscal, Natalia Mercado.

Tres horas más tarde, luego de la firma del acta de todas las partes presentes, el joven de 23 años fue escoltado fuera del recinto y regresó a la comisaría en donde permanece detenido.

Según informó La Opinión Austral Agustín Zaeta buscó desligarse del crimen que se investiga, aseverando que él no estuvo en el lugar ni tampoco fue parte del encubrimiento, que se sospecha realizó para ayudar a su hermano menor, Facundo Zaeta (19).

LA DECLARACIÓN

“En el hecho que se me imputa no tuve nada que ver, soy inocente”, aseveró el joven.

Es de recordar que la Policía lo aprehendió cuando iba a allanar la casa de los Zaeta, ubicada en calle Punta Soberana, en la madrugada del sábado 4 de julio. A medio camino, se lo vio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok y se dio a la fuga, siendo demorado inmediatamente.

En el procedimiento intervinieron la Comisaría Primera, la DDI y también el propio jefe de Policía, José Luis Cortés, quien había viajado a El Calafate junto al ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre, para supervisar trabajos junto al juez y la fiscal.

"No tuve nada que ver, soy inocente. Huí porque me persiguieron dos autos"

En la caja de su vehículo, las autoridades secuestraron sábanas con manchas de sangre.

En su defensa, ayer, ante el juez, dijo que “previo al momento de la detención me persiguieron dos autos no identificados. Nunca se identificaron como Policía ni dieron la voz de alto”, subrayando que “entré en shock y huí de esos autos no identificados”, reiteró.

Ante las interrogantes que se le presentaron, dijo que, efectivamente, su hermano Facundo es amigo de Pedro Monzón y Facundo Gómez.

También se supo que aportó su clave personal del teléfono celular (que ya le habían secuestrado) para que lo peritaran.

El acusado busca demostrar que no tuvo ningún contacto con los restantes co-imputados en el hecho. Este análisis será clave para determinar su grado de involucramiento.

QUÉ DIJO SU HERMANO

El miércoles, Facundo Zaeta fue al juzgado del Dr. Carlos Narvarte. No se apersonó a declarar, sino para requerir contención psicológica.

Cuando Carlos Muriete fue consultado días atrás respecto a cómo lo vio, el abogado se reservó la respuesta, dejando en evidencia que el joven estaría mal.

Está además del hecho de ser el más comprometido en la causa, es una de las razones por las que aún no presta declaración indagatoria. Su defensor espera el resultado final de la autopsia y la transcripción de las escuchas telefónicas para determinar si le aconseja hacerlo o no.

Más testigos

La querella, representada oficialmente por el Dr. Sandro Levin y el Dr. Gabriel Giordano (inhabilitado por haber sido ex fiscal), mantuvo reuniones con vecinos de la ciudad y con allegados a Fabián Gutiérrez.

Estas personas otorgaron información importante que, supuestamente, aportará en la hipótesis que entiende es la que más encuadra en el crimen: homicidio para ocultar el robo de una cuantiosa suma que los autores del homicidio creyeron que tenía Gutiérrez en su poder.

Los abogados presentaron un escrito al juez, proponiéndole que citara a prestar declaración testimonial a siete personas. Uno de estos potenciales testigos tendría información “sustancial” y “delicada”, y pidió garantías de protección para hablar.

Recusación

En una jugada que se presume intentó realizar para ganar tiempo y continuar preparando la defensa de sus defendidos, el Dr. Carlos Muriete planteó la recusación de la fiscal Natalia Mercado.

El escrito cuestionaba la continuidad de la abogada por ser sobrina de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de quien Fabián Gutiérrez fue secretario durante años.

La medida fue rechazada de plano y en el juzgado ayer se continuó avanzando en la causa que investiga el homicidio del ex funcionario, el “arrepentido” que declaró en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

El abogado de los Zaeta también había amagado con la recusación al juez Carlos Narvarte, por sus declaraciones realizadas ante la prensa que consideró “imparciales”, algo que finalmente no ocurrió.

El penalista entendió que el magistrado se extralimitó el día del hallazgo del cuerpo de Fabián Gutiérrez cuando dijo que “estamos hablando de una condena a prisión perpetua”, en referencia a la calificación legal del delito que está investigando.

Siguen todos detenidos

Mañana, sábado 11 de julio, se cumplirá una semana del primer paso en el esclarecimiento del crimen del ex secretario presidencial.

Luego de su desaparición y la preocupación de toda la familia y amigos, a Gutiérrez lo encontraron muerto en las cabañas de calle Cañadón Seco, más precisamente enterrado muy cerca de un árbol.

En menos de 24 horas, la Justicia y la Policía habían detenido a los principales sospechosos: Facundo Zaeta, Agustín Zaeta, Pedro Monzón y Facundo Gómez

Hoy, todos ellos siguen detenidos en distintas comisarías de El Calafate, aguardando que el juez resuelva su suerte procesal. La determinación se tomará la próxima semana. Se estima que en estos días llegue el informe completo de la autopsia al juzgado.