El asesinato de Daiana Mendieta conmociona a todo el país tras el hallazgo sin vida de su cuerpo en un aljibe. La joven de 22 años, de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, fue encontrada muerta en una zona rural. La investigación avanza con un detenido y varias pericias para esclarecer lo ocurrido.

La búsqueda comenzó el viernes 3 de octubre por la noche, cuando Daiana fue vista por última vez al salir de su casa a bordo de un Chevrolet Corsa Classic. Al día siguiente, llamó la atención una publicación en su cuenta de Instagram: una foto acompañada por la frase “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”.

El sábado por la noche, al no tener noticias, su familia denunció la desaparición. En la madrugada del domingo, la Policía encontró el auto abandonado en un camino vecinal a 2.5 kilómetros de Gobernador Mansilla, con las llaves puestas, lo que intensificó la búsqueda.

El lunes 6, la investigación se centró en un hombre de 55 años conocido como “Pino”, quien había tenido la última comunicación con Daiana. Testimonios y rastros lo ubicaron cerca del auto. Al allanar un galpón que alquilaba, el sospechoso se resistió con un arma de fuego e intentó suicidarse, pero fue reducido y detenido.

Daiana tenía 22 años, vivía con su madre y era conocida en el pueblo por su simpatía y su carácter alegre.

El martes 7 por la mañana, rastrillajes en la zona rural de Los Zorrinos, cerca de la ruta 12, permitieron encontrar el cuerpo de Daiana en un aljibe. Por la tarde, la Policía peritó una camioneta blanca vinculada al sospechoso. El test de luminol reveló rastros de sangre y se hallaron pelos que ahora son analizados por la División Científica. “Pino” fue imputado e inmediatamente se negó a declarar.

La fiscal Emilce Reynoso lo imputó inicialmente por resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas, mientras avanza la causa por el homicidio. El detenido permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las pericias y se analizan pruebas clave para determinar cómo fue el crimen.

Quién era Daiana Mendieta

La joven de 22 años que apareció asesinada dentro de un aljibe era oriunda de la ciudad entrerriana de Gobernador Mansilla, en el departamento de Tala, al sur de la provincia, donde residen apenas unos 2.300 habitantes.

Daiana tenía otro usuario en la red social donde publicaba fotos de ella, acompañadas de frases. También retrataba momentos con su padre en el campo, en el cumpleaños de su madre o bien salidas con amigas.

En junio del año pasado se recibió de perito clasificadora de granos y también despuntaba su pasión por la escritura. Además, jugaba al vóley.