Crimen de Carlos Fuentealba: encontraron culpables a 5 ex policías por "abuso de autoridad"

En la tarde de este jueves, se llevó a cabo una audiencia, contra los jefes policiales y autoridades, acusados de llevar a cabo una represión en Arroyito, Neuquén donde murió el maestro Carlos Fuentealba. El hecho ocurrió en el año 2007.

En este sentido, el tribunal integrado por Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz (a través de Zoom) encontraron culpables por abusos de autoridad a Carlos Zalazar, ex jefe; Moisés Soto, ex subjefe; Adolfo Soto, ex superintendente de Seguridad; Mario Rinzafri, exdirector de Seguridad y Jorge Garrido.

En tanto, Aquiles González y Julio Lincoleo, ex jefes de grupo especial, quedaron absueltos de encubrimiento agravado.

Por su parte, Benito Matus, fue encontrado responsable de abuso de armas agravado en perjuicio de Angélica Cisterna. Mientras que quedó absuelto de lesiones leves agravadas.

Según informó Río Negro, en la próxima audiencia se debatirán las penas a cumplir.

“Creemos que era necesario escuchar a los involucrados en un ámbito de respeto y poder dar una respuesta del poder judicial no solo a las personas que participan de este proceso sino a toda la sociedad”, destacó el juez Giorgetti.