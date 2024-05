Crimen de Anticaneo: “No cabe otra pena que la prisión perpetua”, dijo la fiscal Vázquez

“Estoy quebrada -dijo al borde del llanto, mientras esperaba el inicio de la audiencia de imposición de pena-, al tener un jurado popular ellos pueden ver cuál es nuestro trabajo, que es 24 horas todos los días. Yo le dije a la familia que no vamos a poder devolver a su hermano, a su hijo o a su papá, pero al menos les damos un poco de paz. Nosotros tenemos el principio de objetividad y no íbamos a traer a una persona por decir que tenemos un culpable. Estábamos convencidos de que es el responsable”.

Relató además que este tipo de juicios con jurado demanda mucho trabajo. “Ayer terminamos los alegatos a las 3 y media de la mañana y todo el equipo de la fiscalía se puso el trabajo al hombro, para lograr que se declare culpable al imputado. Por eso somos fiscales, para poder ayudar desde nuestro lugar a la familia que pierde a un ser querido”.

Declaran culpable al acusado por homicidio del músico Anticaneo: podría ser condenado a prisión perpetua

"EL JURADO PUDO VER LA ALEVOSÍA,PORQUE SAUL NI SIQUIERA TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE"

Mientras esperaba la audiencia de imposición de pena, la fiscal anticipó que “tras demostrarse la alevosía y el uso del arma de fuego, la única pena que cabe es la prisión perpetua. Y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva -anticipó-, porque con el veredicto de culpabilidad que dictaminó el jurado, vamos a evitar el peligro de fuga para que se pueda aplicar la condena, una vez que quede firme”.

También ponderó el trabajo de la policía y los equipos técnicos que participaron de la investigación “desde el primer día para tratar de descubrir quién había matado a Saúl Anticaneo, un artista que tenía proyectos, que tenía una familia, un hijo, una familia, con 29 años. El jurado vio la alevosía, el haber actuado sobre seguro por parte del acusado, sin que Saúl se diera cuenta de que lo estaban matando, porque le dieron 3 tiros en la cabeza, ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. Eso el jurado lo pudo ver a través de las fotos, de las reconstrucciones y pudieron ver la objetividad en el trabajo”.

Condenaron a la "Hiena Humana", conocido asesino serial a su tercera prisión perpetua

“No queremos declarar culpables a gente que sea inocente -insistió-, sino cuando traemos a alguien es porque consideramos que cometió el crimen. Con el jurado popular es el mismo pueblo el que analiza, a veces dicen que no saben de leyes pero yo siempre les digo: es sentido común, observando las pruebas, no hace falta saber de leyes. Fue un caso muy difícil, porque no teníamos ningún testigo directo, que haya visto cuando lo mataron a Saúl. Era un rompecabezas, pero no fue imposible de probar y por eso estamos agradecidos con toda la gente que vino a declarar. Fue un juicio justo, en el que el pueblo consideró que Tesso es el culpable de haber matado a Saúl en la madrugada del 23 de octubre de 2022”.