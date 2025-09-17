El martes por la tarde, Rincón de los Sauces fue escenario de un brutal homicidio a quemarropa que dejó a un joven muerto en plena vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de Belgrano y Río Colorado, barrio La Falda, y generó un amplio despliegue policial y judicial.

Según la información oficial, todo se inició en un kiosco narco cercano a la calle Belgrano, donde víctima y victimario discutieron durante una transacción. Minutos más tarde, cuando los hermanos de la víctima intentaban alejarse, fueron interceptados por dos hombres en moto.

El ataque a balazos

De acuerdo con las fuentes, uno de los agresores descendió de la moto, se trenzó en una pelea y luego extrajo un arma de fuego con la que disparó dos veces contra la víctima, que cayó herida de gravedad frente a su hermano de 18 años.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

La escena fue presenciada por vecinos y curiosos, aunque nadie intervino por temor al prontuario del presunto agresor. La víctima fue trasladada al hospital local, pero murió poco después.

La policía provincial arribó rápidamente al lugar y acordonó la zona comprendida entre Río Colorado y La Pampa. En medio de la conmoción, personal de Criminalística trabajó en la recolección de pruebas bajo directivas de la Dirección de Seguridad Interior Añelo.

Tres personas detenidas

La fiscal Rocío Rivero, del Ministerio Público Fiscal, ordenó la detención inmediata del principal sospechoso del homicidio, cuya identidad no fue revelada. También dispuso la realización de la autopsia en la capital provincial.

Ese mismo día, la policía detuvo a la madre del acusado, luego de que protagonizara incidentes y destrozos en la comisaría. Este miércoles, el MPF confirmó además la detención de otro hombre involucrado en el ataque.