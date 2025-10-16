La búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), dos personas desaparecidas desde hace varios días en Comodoro Rivadavia, continúa sin resultados concretos. Los investigadores confirmaron que mantienen una relación de pareja, dato que surgió a partir del testimonio de familiares, y por el momento no se pudo establecer su paradero.

El subcomisario Patricio Rojas, de la División Búsqueda de Personas, dialogó con ADNSUR y explicó que en las últimas horas se intensificaron los rastrillajes en la zona de la localidad de Camarones y que se analizaron las cámaras de ingreso a la localidad, sin que se registraran movimientos compatibles con la camioneta Toyota Hilux en la que podrían haberse trasladado.

“Camarones no es muy amplio, o sea, en los lugares se llama la pingüinera, Bahía Bustamante, Cabo Raso; en todos los lugares hay registro de las personas que ingresan a la localidad, así que, bueno, estas personas no estaban registradas desde el día viernes a la fecha”, explicó.

Apareció el menor de 14 años que buscaban desde hace 2 días en Comodoro

“También se analizó la cámara de ingreso a Camarones que está muy bien ubicada y no se ve ingresar la camioneta. Todavía vamos a seguir ampliando el rastrillaje, vamos a seguir trabajando sobre la zona”, agregó. Incluso explicó que una de las hijas de Morales participó del rastrillaje en Camarones junto al personal policial.

Rojas confirmó que ambos familiares ya realizaron las denuncias formales y que están colaborando activamente con el operativo. “Estamos en contacto permanente con las familias. Están bastante desesperados y entienden igual la situación”, expresó.

A más de un año de la desaparición de Luciana Muñoz, llevarán a juicio a su ex por mentir en la causa

DESCARTARON QUE HAYAN SALIDO DE LA PROVINCIA

Ante la consulta de este medio, Rojas descartó que hayan salido de Chubut. “Se solicitó colaboración a Migraciones, se mandó un oficio y nos contestaron que no hay registro de que hayan salido de la provincia en estos días, ni el vehículo ni las personas”, detalló. Además, resaltó que el pedido de búsqueda ya fue cargado a nivel nacional.

En tanto, uno de los elementos más llamativos del caso es la falta total de contacto. “Es realmente preocupante porque no dan señales. Los teléfonos están apagados o fuera de servicio, y eso es lo que más preocupa a las familias”, aseguró Rojas.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

LOS DESAPARECIDOS

Pedro Alberto Kreder, un hombre de 79 años visto por última vez el pasado 4 de octubre en el barrio Ciudadela. Nació en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Tiene contextura delgada, pesa aproximadamente 85 kg y mide alrededor de 1,75 metros. Su tez es blanca, ojos verdes y cabello lacio, corto y castaño oscuro. No se conoce con precisión la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Indicaron que se movilizaría en una camioneta Toyota Hilux SRV color beige.

Por su parte, Juana Inés Morales mide aproximadamente 1,60 metros, pesa cerca de 70 kilos, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño ondulado de largo medio. No se sabe qué ropa llevaba al momento de su desaparición.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

CÓMO COLABORAR

La Policía solicita a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Pedro Kreder y Juana Morales. Las vías de contacto son:

* División Búsqueda de Personas: 297-4082600

* Comisaría más cercana

* Número de emergencias: 101