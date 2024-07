Luis Alberto Sea salió el martes 18 de junio desde Comodoro Rivadavia rumbo a la estancia donde trabajaba en el límite entre Chubut y Santa Cruz. Desde ese día su familia perdió todo contacto con él y a pocos días de cumplir un mes de su desaparición, sigue el misterio sobre qué fue lo que le pasó.

El jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro, Raúl Jones, confirmó a ADNSUR que pese al paso del tiempo sin novedades sobre el hombre de 55 años, los rastrillajes se mantienen en la zona donde fue hallada su camioneta abandonada y tapada por la nieve, a unos 70 km al suroeste de Comodoro y en jurisdicción de Santa Cruz.

“Todos los días está yendo personal policial. Ahora con la División de la Montada se está trabajando con cuadrantes para hacer más efectiva la búsqueda”, indicó el comisario, quien además señaló que las condiciones climáticas en la zona - por la acumulación de nieve - todavía son complejas.

“La semana pasada hubo una mejora en las condiciones, pero todavía está difícil. Aunque se pudo retirar la camioneta y está a resguardo de la justicia. Esperamos que esta semana con mejores condiciones seguir trabajando en el rastrillaje”, dijo.

Finalmente, Jones indicó que se aguarda la respuesta del pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal para ampliar la búsqueda. “Estábamos a la espera de canes especializados en RH (detectores de rastros humanos) pero hasta la fecha no han llegado. Desconozco el motivo pero el pedido ya está hecho", concluyó.

A POCOS DÍAS DE CUMPLIR 56 AÑOS

Cristina Sea, hermana de Luis, recordó a través de sus redes sociales que en 12 días él estará cumpliendo 56 años, con la esperanza aún intacta de poder encontrarlo con vida.

“Yo sigo manteniendo mi firme creencia de que mi hermano está bien, yo no lo siento mal, entonces bueno, hay personas alrededor mío, familiares que me dicen ‘mirá, tenés que estar preparada para lo peor, pero yo no lo siento así”, dijo hace unos días atrás en diálogo con Actualidad 2.0.

Este martes, Cristina compartió una publicación con la difusión de números de contactos ante la posibilidad de alguien que pueda tener algún dato sobre el paradero de su hermano.