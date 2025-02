Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por estafa piramidal: "No quieren que le paguemos a la gente"

Este martes por la mañana, en una audiencia que marcó un hito en la lucha contra las estafas piramidales en Argentina, el Tribunal de Goya, en Corrientes, dictó la sentencia contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe.

Cositorto fue declarado culpable de asociación ilícita y estafa, y condenado a 12 años de prisión. Esta decisión judicial es el resultado de un juicio que reveló un complejo esquema de estafa que afectó a más de 98 denunciantes en la provincia.

UNA RED DE ESTAFA A GRAN ESCALA

Generación Zoe, una organización que se presentaba como dedicada al coaching ontológico y financiero, operó en 17 países y estuvo involucrada en una estafa que defraudó a inversores por al menos 120 millones de dólares. En Argentina, las provincias de Corrientes y Córdoba fueron particularmente afectadas, con numerosas víctimas que perdieron sus ahorros al invertir en la promesa de altas rentabilidades.

Cositorto fue declarado culpable por estafa y asociación ilícita: enfrentaría de 5 a 10 años de prisión

La organización prometía a sus seguidores una vida de prosperidad y éxito financiero, pero en realidad, se trataba de una estructura piramidal que se sostenía gracias a las inversiones de nuevos miembros.

Además de Cositorto, otros integrantes de la organización también fueron condenados. Miguel Ángel Echegaray recibió una pena de 11 años, Maximiliano Javier Batista fue condenado a 14 años, y Lucas Damián Camelino a 12 años. Todos ellos fueron hallados responsables por ser integrantes y coautores de estafa con modalidad de delito continuado. Por su parte, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos al no poderse demostrar su responsabilidad en los hechos.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Antes de conocer la condena, Cositorto expresó su confianza en que la pena sería menor, asegurando que el mínimo legal es de cinco años. En una entrevista, manifestó: "Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos qué se resuelve". También mencionó que su prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y que, si la condena no está firme, debería ser liberado. Sin embargo, reconoció que las autoridades podrían extender su detención hasta fines de mayo, cuando se inicia otra causa en Rosario.

INTENTO DE ACUERDO ECONÓMICO

Tras ser declarado culpable, Cositorto criticó duramente el sistema judicial argentino, afirmando que "me hicieron una cama" y que apelará lo dispuesto por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte. En diálogo con C5N, Cositorto se defendió: "Hoy el Juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo las cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además nos meten preso. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad".

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Además, el empresario apuntó contra el Juez, a quien acusó de haber sido "puesto con el dedo para condenarnos", al tiempo de que aseguró que cuando llegaron ya sabían "que estaba firmado el fallo". Cositorto también cuestionó la protección que, según él, el Juez brindó a Jonatan Vargas, quien fue la persona que hizo todas las ventas y administró el dinero de la compañía.

"Me llamó la atención que él proteja a Jonatan Vargas que fue la persona que hizo todas las ventas acá, administró el dinero y se quedó con siete, ocho autos que eran de la compañía para poderlo vender. Es realmente todo muy turbio, por eso en un momento yo le dije que estaba mintiendo y me sacó de la sala", sostuvo.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Por otra parte y cuando le consultaron sobre quien debería ir preso, Cositorto evitó dar nombres y sentenció: "No nos quieren libre y no quieren que le paguemos a la gente".

Vale remarcar que previo al juicio, Cositorto intentó llegar a un acuerdo económico con las víctimas, ofreciendo una compensación de 340 mil dólares. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes rechazó la oferta, argumentando que el perjuicio no solo era económico, sino que también se había violado el orden público y la seguridad jurídica. Las conversaciones habían avanzado, pero los fiscales no aceptaron el acuerdo, considerando que no era suficiente para reparar el daño causado.

Este juicio en Corrientes es el primero que enfrenta Cositorto, pero no será el último. La organización también enfrentará procesos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires. En estos lugares, se espera que Cositorto y otros implicados sean llamados a indagatoria en las próximas semanas. La justicia busca desmantelar completamente la estructura de Generación Zoe y garantizar que aquellos responsables rindan cuentas por sus acciones.