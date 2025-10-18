Corte de agua en Comodoro este sábado para recuperar reservas en Puesto La Mata
El servicio se interrumpirá el suministro en toda la ciudad debido al alto consumo registrado y los bajos niveles del sistema. Piden a los vecinos hacer un uso responsable del recurso.
El Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este sábado 18 de octubre, a partir de las 20 horas, se realizará un corte general de agua en Comodoro Rivadavia que se extenderá por un lapso aproximado de 12 horas.
La medida busca recuperar los niveles de reserva de Puesto La Mata, que se vieron afectados por el alto consumo registrado durante la jornada y por la baja presión del sistema tras el último corte prolongado.
Desde la entidad explicaron que el sistema presenta niveles mínimos de carga, lo que impidió sostener la demanda en los últimos días. Por este motivo, se resolvió interrumpir el servicio de forma preventiva para permitir la recuperación del caudal.
Las autoridades solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua durante la interrupción y en las horas posteriores, evitando riegos, lavado de vehículos o llenado de tanques y piletas, hasta que se normalice la red.