La Policía realizaba esta tarde allanamientos en dos barrios privados de la provincia de Buenos Aires y en una caja de seguridad de una sucursal bancaria, en la causa iniciada por presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según informaron fuentes de la investigación a la agencia Noticias Argentinas, se hallaron 80.000 dólares y 2.000 euros en la caja de seguridad de Diego Spagnuolo, el ex titular del organismo que quedó grabado en una serie de audios denunciando supuestos hechos de corrupción en la compra de medicamentos.

Mientras siguen los operativos, los investigadores buscan determinar si ese dinero está incluido en las declaraciones juradas que debió realizar Spagnuolo mientras estuvo en la función pública.

Filtraron un audio de Karina Milei: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros”

La declaración de un asesor de La Libertad Avanza

El consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró ayer ante el fiscal Franco Picardi por la causa por presuntos pedidos de coimas en la ANDIS, en una investigación que está bajo secreto de sumario.

Ante el representante del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Py, Cerimedo confirmó que el ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había “hablado de hechos de corrupción” y le hizo mención “a coimas”.

La declaración de Cerimedo es clave en la investigación que busca determinar si existió un circuito de sobornos que involucra a la ANDIS, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker.

Según supo Noticias Argentinas, el testimonio de Cerimedo refuerza la credibilidad de las denuncias sobre la corrupción, aunque el consultor negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que desataron el escándalo.