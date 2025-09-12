EL ESCÁNDALO DE LOS AUDIOS
Corrupción en la ANDIS: hallaron 60.000 dólares en la caja de seguridad de Spagnuolo
El dinero fue encontrado durante allanamientos realizados este viernes, en medio de la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos.
La Policía realizaba esta tarde allanamientos en dos barrios privados de la provincia de Buenos Aires y en una caja de seguridad de una sucursal bancaria, en la causa iniciada por presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según informaron fuentes de la investigación a TN, se hallaron 60.000 dólares en la caja de seguridad de Diego Spagnuolo, el ex titular del organismo que quedó grabado en una serie de audios denunciando supuestos hechos de corrupción en la compra de medicamentos.
Mientras siguen los operativos, los investigadores buscan determinar si ese dinero está incluido en las declaraciones juradas que debió realizar Spagnuolo mientras estuvo en la función pública.
Noticia en desarrollo
