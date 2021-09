El abogado defensor de Diego Correa y Estanislao Finiguerra en el juicio por la emergencia climática, Fabián Gabalachis, dijo ante la consulta de ADNSUR que el Ministerio Público Fiscal “no ha podido demostrar la responsabilidad” de sus defendidos, tanto en la acusación de no haber entregado los colchones vendidos al Estado, en el caso del comerciante como de articular maniobras defraudatorias, en relación al ex jefe de la llamada “Unidad Gobernador”, ya condenado en otras 2 causas por corrupción.

“Ha sido un juicio muy prolongado, por momentos agotador, pero independientemente de esto, el Ministerio Público Fiscal no ha podido demostrar los hechos que imputa a mis asistidos”, dijo el abogado defensor, al concluir la etapa de presentación de pruebas y mientras se espera, para la semana próxima, la presentación de los alegatos. Vale recordar que el total de imputados asciende a 12 y tienen distintos abogados defensores.

“El balance es favorable para la defensa, porque se ha demostrado que Finiguerra entregó los colchones que le compró el Estado, a través de numerosas pruebas testimoniales y detalles de la entrega de la mercadería y cómo se confeccionaban los remitos –aseguró el defensor-. Esas pruebas han desvirtuado la hipótesis de la fiscalía”.

En cuanto a la situación de Correa, expresó que debería ser sobreseído como lo fue Alberto Gilardino en su momento: “A mi criterio tiene una situación cómoda, porque él estaba en un rol inferior a quien en ese momento era ministro de Producción, Alberto Gilardino y su única intervención fue la firma para autorizar la confección de los expedientes, con menor incidencia que la de Gilardino. Otra participación no se ha corroborado. Una cuenta simple y clara es que si la fiscalía en algún momento tuvo como imputado a Gilardino y pidió su sobreseimiento, considero que igual suerte debe correr Correa, porque en toda la producción probatoria realizada no han podido demostrar ninguna clase de actividad que no sea el firmado de los expedientes, en igual sentido que lo había realizado Gilardino”.

“Correa goza de mala reputación”

Se le planteó al abogado que en Comodoro Rivadavia, en muchos sectores ha quedado plasmada la percepción de que mientras la ciudad atravesaba la peor catástrofe climática de su historia, en la capital provincial hubo un grupo de funcionarios y comerciantes del valle que se llenaron los bolsillos a costa de defraudar al Estado, que había asignado 20 millones de pesos para cubrir la emergencia.

“Yo le diría que la gente en este caso se puede quedar tranquila y le digo más: la percepción no es equivocada, porque es el discurso que ha tenido el Ministerio Público Fiscal, pero no se condice con los hechos que los fiscales han demostrado en el juicio. Como parte de esa percepción hubo testigos que, como el caso de Alicia Dubreuill, dijeron ‘nunca pensé que iban a hacer una cosa así’, pero cuando se les pregunta qué fue lo que hicieron, mezclan todas las causas, la de Royal Canin con ésta, pero en su declaración no pudo demostrar nada”.

También admitió Gabalachis que esa percepción se genera por el hecho de que Correa, al igual que Luters y otros ex funcionarios, ya fueron condenados en los juicios ‘Embrujo’ y ‘Revelación’, que pusieron al descubierto una asociación ilícita en el Estado, montada para el enriquecimiento propio.

“Correa hoy goza de mala reputación –admitió su abogado defensor-, no hay proceso penal en todas las investigaciones por corrupción en la gestión Das Neves que no tenga involucrado a Correa, eso no lo ayuda en nada y aunque no están firmes, tiene dos condenas en causas paradigmáticas de esta estructura de corrupción, que incide en la gente y hace que lo descalifique en el resto de las investigaciones. Pero en este caso, al menos en los hechos el Ministerio Fiscal no ha podido demostrar ninguna circunstancia en contra de mi asistido”.