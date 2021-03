RAWSON (ADNSUR) - En el marco de la Causa Revelación, que investiga el presunto pago de coimas de empresarios de toda la provincia a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves para 'destrabar pagos' y acceder a la ejecución de obras públicas, este jueves brindaron su testimonio a contadora Giorgina Roberts, Luis Tarrio y Anita Picón.

Por su parte, el viernes declarará personal del Ministerio de Infraestructura, que trabajó durante el periodo 2016 y 2017, años en los que estuvo a cargo del organismo el ingeniero Alejandro Pagani.

El tercero de los testigos de la jornada del día jueves, fue la contadora Giorgina Roberts, quien contó que fue tesorera general de la Provincia del Chubut, durante el periodo en que el contador Pablo Oca cumplía funciones de Ministro de Economía. Roberts, jubilada, trabajó durante 34 años, y fue interrogada para que diga sobre el período de los años 2015, 2016 y 2017. Mencionó que en esos años la Provincia ya tenía dificultades económicas para pagar sus obligaciones. También indico que “el que define a quien pagar y que pagar es el Ministro de Economía”.

Asimismo dio detalle de cómo era el circuito de la obra pública. Se genera una orden de pago, se forma el expediente, pasa a contaduría general, donde revisan el expediente y si todo está bien, aprueba el pago contaduría y por ultimo pasa a tesorería general. Todos los pasos desde que ingresa el trámite hasta que concluye, quedaban registrado en el sistema SIAFyC, quiere decir sistema integral de administración financiera y control. A su vez, se refirió a las planillas las cuales pudo reconocer, y decir que venían de infraestructura de la Provincia para pagar las obras públicas, las cuales no estaban dentro del sistema.

También habló de las carencias económicas durante el periodo que fue funcionaria, “no se podía pagar todo”, si hubiera fondos las planillas se debían pagar completas. Desde infraestructura llegaba la orden, se recibía en la mesa de entradas, luego se archivaba y cuando se habilitaba el pago, se desarchivaba y posteriormente se ejecutaba el pago.

“Oca me citaba para decirme qué pagar o qué no pagar”, dijo y explicó que el Banco le prestaba dinero a la Provincia a través del FUCO, fondos que no tienen costo, estos fondos muchas veces se utilizaron para pagar subsidios que eran de carácter urgente como por ejemplo el TEG (transporte escolar) y así destrabar el conflicto. Oca fue quien la convocó para trabajar junto a él.

También relató que continuó en su cargo trabajando junto a los Ministros Alejandro Garzonio, Luis Tarrio y el licenciado Oscar Antonena, todo siguió funcionando de igual manera.

Llego el turno de Carina Morania, secretaria del contador Pablo Oca, dijo conocerlo de rentas y posteriormente fue a trabajar como secretaria, se encargaba de toda la parte administrativa, su lugar de trabajo, era la antesala del despacho del Ministro de Economía. También se refirió a la persona de Correa, indicando que solo lo vio un par de veces y a Luters nunca, y en relación al carácter de Oca dijo “es serio”. Asimismo detalló, que venía gente de Infraestructura para ver a Pablo Oca, y mencionó a Franco Ferrari quien llevaba las planillas para agilizar el trámite, que ese momento dependía de infraestructura que a su vez, su titular era el Ingeniero Pagani.

Anita Picón testigo por parte de la fiscalía, detalló su paso por el Estado, dijo estar jubilada a partir de 2012, se desempeñó como directora general de administración y crédito público, preguntada por el tribunal, indico que trabajo con Alejandro Pagani, Víctor Cisterna y Pablo Oca. Fue la responsable de hacer un compilado a nivel provincial de todos los pagos a empresas constructoras, transferencias a municipios, en referencia a ese trabajo, indicó que fue “un arduo trabajo” pedido por el entonces Ministro de Economía Pablo Oca, y que debía estar confeccionado todos los días viernes.

El contador Luis Tarrio también dio su testimonio en la audiencia de debate, dijo conocer a todos porque fueron compañeros de trabajo en distintos momentos. Ocupó el cargo Ministro de Economía y subsecretario de Coordinación económica y financiera de la Provincia del Chubut. Preguntado por quien decide los pagos, indicó que llevan sus propios controles, también depende en que época y afirmó que la presión la recibe el Gobernador. Asimismo dio detalles de cómo funciona el sistema de controles que debe realizarse y que hoy en día se llevan a cabo.

Los testimonios de Anita Picón y Luis Tarrio clarificaron el mecanismo que se utilizó dentro de los organismos de la administración pública, Ministerio de Economía, de Infraestructura, el certificado de obra, la orden de pago, sobre todo para despejar todo tipo de duda de cómo era la maniobra que utilizaron estas personas que integraban la asociación ilícita. La misma, indudablemente hizo requerir que intervengan varios actores en diferentes organismo como el ministerio de infraestructura, como la secretaria privada de la unidad del Gobernador, y el propio Ministerio de Economía, para que se facilite esta maniobra que indudablemente fue dirigida a los empresarios que fueron las víctimas y los cuales debían pagar los retornos para poder acceder al pago de sus acreencias.

Mañana por la mañana continuará la audiencia de debate con más testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal.

Es una causa de corrupción, por el delito de asociación y enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, tiene en el banquillo de los acusados a ex funcionarios provinciales y un empresario de la construcción, el estado Provincial es el damnificado.

Los responsables son Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; y el empresario Martín Castillo.

Las imputaciones contra cada uno de ellos surgen por el presunto pago de retornos de empresas de la obra pública a funcionarios de la tercera gobernación de Mario Das Neves

El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Marcos Napoli y Gustavo Nuñez junto a su equipo de trabajo.

Producido por el área de comunicación de la Procuración General. Sede Rawson.