Este viernes por la madrugada un hombre que corría descontrolado por el barrio Los Boulevares, de Córdoba, cayó muerto en plena calle en un confuso episodio que conmocionó a los vecinos.

"Me muero, me muero, me muero", gritaba mientras corría y rompía todo a su paso.

A medida que avanzaba por las calles, el hombre, de unos 35 años, golpeaba la puerta de las viviendas y comercios, pidiendo ayuda.

Tras unos 400 metros de carrera ingresó a un barrio privado, donde comenzó a romper autos y tirar piedras hacia las casas.

La policía, alertada por llamados de los vecinos, se dirigió al lugar e intentó tranquilizar al sujeto, que para ese momento se había quitado casi toda la ropa y corría semidesnudo por la calle.

Cuando los agentes lograron detenerlo, le colocaron las esposas y lo acostaron en el suelo. En ese momento el hombre se desvaneció y ya no volvió a despertar.

Al llegar la ambulancia, los médicos constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, por lo que se esperan los resultados de la autopsia para avanzar en ese sentido.

Con información de Cadena 3