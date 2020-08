RAWSON (ADNSUR) – El domingo pasado, 20 presos provenientes del penal de Ezeiza fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 6 de la ciudad de Rawson. Autoridades sanitarias confirmaron ayer jueves que 9 de ellos dieron positivo de coronavirus. Si bien se informó que los 20 detenidos fueron aislados en un pabellón, donde deberían pasar los 15 días de cuarentena, se decidió aislar al personal que tuvo contacto con ellos.

Al respecto, Damián Biss, intendente de Rawson manifestó su malestar por la decisión que tomaron las autoridades penitenciarias tras haber realizado el traslado, sin la autorización de la provincia de Chubut. “Estamos sorprendidos y preocupados, habíamos planteado la negativa sobre este traslado, cuando nos enteramos por un transcendido de unos empleados que trabajan en la Unidad, ya venía en tránsito el micro que trasladaba a los 20 internos”, dijo.

Asimismo, explicó que personal de Salud indicó que todos los presos provenientes de Ezeiza estaban aislados desde el día que llegaron, y si bien hubo contactos con algunos empleados “siempre utilizando los elementos de bioseguridad”. Por lo que de manera preventiva todo el personal que estuvo en contacto fue asilado hasta hacer los hisopados.

Los presos, según indicaron las autoridades, llegaron y fueron a un pabellón especial totalmente apartado de los otros internos, estuvieron desde el domingo en celdas individuales: “La posibilidad de contagio hacia el resto de los internos es casi nula”, dijo.

Biss aseguró que no hubo comunicación por parte del Servicio Penitenciario Federal, “fue una acción que emprendieron ellos de manera unilateral y no nos fue comunicado ni a provincia, ni al municipio”. Además, indicó que la Justicia Federal tampoco estaba al tanto y no están de acuerdo con esta situación, por lo que en el transcurso de la mañana “tengo entendido que la justicia federal va a presentar un Hábeas corpus por el traslado realizado sin autorización”.

Por último, el intendente confirmó a FM Cadena Tiempo, que este viernes habrá una visita de personal de Ministerio de Salud y Hospital de Rawson, para evaluar el estado de los internos contagiados: “Todos tienen síntomas leves, no hay personas que requieran internación”, aclaró.