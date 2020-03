RAWSON (ADNSUR) - El Superior Tribunal de Justicia del Chubut decretó un receso judicial a partir de este martes 17 de marzo de 2020 y hasta el próximo 31 inclusive, atento a la situación de emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional con motivo de la pandemia de Coronavirus (COVID-19).



La resolución firmada por los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi implica la suspensión de los plazos procesales, el establecimiento de guardias mínimas limitadas a un magistrado y/o funcionario por dependencia y con atención al público limitada para casos impostergables.



De esta manera, quedan eximidos de concurrir a sus lugares de trabajo los empleados administrativos de todo el Poder Judicial, salvo en aquellos casos que fueran requeridos para alguna tarea específica.





A partir de la Acordada, se implementará una mesa de entradas para las Oficinas Judiciales, una mesa de entrada general para el fuero no penal y otra para los Juzgados de Familia.



Las audiencias, tanto del fuero penal como civil, fueron suspendidas con la salvedad de aquellas en que se encuentren involucradas personas privadas de la libertad o cuestiones que no admitan demora.



Se exhortó a los colegios de abogados para que por su intermedio se requiera a los profesionales y a los particulares litigantes que se abstengan de concurrir a las dependencias del Poder Judicial, salvo para aquellos casos que no admitan dilación y durante todo el lapso del receso.



El Superior Tribunal dispuso que el Cuerpo Médico Forense Provincial deberá monitorear diariamente el estado de salud del personal afectado a las guardias y autorizó al Administrador General a fin de que en la emergencia disponga de los fondos necesarios y las contrataciones urgentes para la provisión de insumos indispensables para afrontar la emergencia.



Estas novedades fueron comunicadas por el presidente de la Corte Provincial, Dr. Mario Vivas, al gobernador Mariano Arcioni, en el marco de un encuentro que se llevó a cabo hoy por la mañana en Casa de Gobierno.

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de mantener contactos periódicos, estableciendo políticas conjuntas, que permitan afrontar la crisis sanitaria de la mejor manera posible.

"En la mañana de este martes me he reunido con el Gobernador Arcioni, en donde el tema central del encuentro fue el coronavirus; es por eso que buscamos delinear las formas de adecuación de las medidas que se viene aplicando a nivel nacional y provincial para afrontar esta pandemia que viene azotando a todo el mundo”, informó Vivas, quien agregó que “al gobernador le he comunicado la forma en que el Poder Judicial va a llevar adelante medidas que ya hemos comenzado a aplicar desde este martes 17, la cual implica la suspensión de plazos en todo el ámbito de la Justicia”.

Inhabilidad del Poder Judicial

A su vez, Mario Vivas remarcó que “entre las medidas más importantes está básicamente la de decretar la inhabilidad de los días 17 al 31 de marzo para todo el Poder Judicial, las cuales contará con guardias mínimas, mandar a la mayoría de la gente a la casa, dejando la menor cantidad de personal en los edificios”.

Guardias mínimas

“Las guardias van a ser atendidas incluso por magistrados que son eventualmente funcionarios, distinguiendo y haciendo hincapié sobre en todo en las cuestiones relacionadas con audiencias penales, cuestiones de violencia u otros temas relacionados al seno familiar que por supuesto le damos prioridad”, indico el Presidente del STJ.

Licencias voluntarias

"En concordancia con esta reunión, en el día de ayer, hemos sacado una resolución sobre licencias voluntarias para embarazadas, personas mayores de 60 años e individuos con enfermedades determinadas que las convierten en grupos de riesgo para esta pandemia, lo cual está en línea con el decreto que ha dictaminado el Gobierno Nacional”, precisó.

Finalmente, el funcionario judicial aclaró que “todas estas medidas incluyen a todo el personal de todas las circunscripciones judiciales de la Provincia del Chubut, sin excepción”.