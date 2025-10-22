El hecho ocurrió en las oficinas de la cooperativa encargada de la recaudación del estacionamiento medido, ubicadas en el edificio Bariloche Center, a pocos metros del Centro Cívico. Según denunciaron los responsables, los delincuentes ingresaron sin ejercer violencia en el acceso principal, pero forzaron el cajón de un escritorio donde se guardaba el dinero correspondiente a la jornada.

De allí sustrajeron más de $2.000.000 en efectivo, según precisaron fuentes vinculadas a la investigación. El monto formaba parte de la recaudación diaria obtenida a través de los controladores del sistema de estacionamiento medido.

Los ladrones entraron con llave

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que la puerta de ingreso no fue violentada, lo que refuerza la hipótesis de que los autores contaban con una llave de acceso. Dentro del local, sí se registraron signos de violencia en el mobiliario donde se encontraba el dinero.

“El cajón fue forzado, pero no hubo rotura de cerraduras ni ventanas. Todo indica que ingresaron utilizando una llave”, confirmaron fuentes policiales.

Este detalle generó sospechas sobre el círculo interno de la cooperativa, ya que solo cinco personas tienen acceso con llave al espacio.

Posible colaboración interna o “venta del dato”

La hipótesis principal apunta a que alguien con conocimiento interno del lugar o con acceso directo habría participado del robo, o bien vendido información clave sobre dónde y cuándo se guardaba el dinero. En el ámbito policial, este tipo de colaboración es conocida como “venta del dato”, cuando una persona brinda información precisa que permite cometer el robo sin mayores riesgos.

La denuncia fue radicada en la comisaría ubicada a apenas 100 metros del edificio, desde donde se dio intervención al área de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

No es la primera vez que una cooperativa de estacionamiento sufre un robo en Bariloche. En años anteriores se registraron hechos similares en distintas oficinas, donde también fueron sustraídas recaudaciones en efectivo. Uno de esos casos ocurrió en calle Beschtedt, cerca de Mitre, cuando delincuentes ingresaron a una dependencia sabiendo con precisión dónde se guardaba el dinero del día.

Por qué aún se maneja dinero en efectivo

Aunque el municipio promueve el uso de la aplicación digital para el pago del estacionamiento medido, todavía una parte importante de los usuarios paga en efectivo, especialmente turistas y visitantes extranjeros que no disponen de la aplicación o de medios virtuales.

Los controladores del sistema, integrantes de diferentes cooperativas, están habilitados a cobrar en efectivo y luego entregar lo recaudado a la oficina central. Ese dinero, en muchos casos, permanece guardado temporalmente antes de rendirse a la Municipalidad, lo que lo convierte en blanco de robos como el ocurrido recientemente.

“Aunque el pago virtual se extendió, el efectivo sigue siendo una parte importante de la recaudación diaria, sobre todo por la alta circulación turística”, explicaron desde el municipio.