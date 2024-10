Controles durante el fin de semana largo: detectaron a 25 conductores alcoholizados en Comodoro

Personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, controló este fin de semana un total de 10.920 vehículos en toda la provincia y retiró de la vía pública a 79 conductores alcoholizados.

Durante los procedimientos se realizaron 6.012 test de alcoholemia, contando con la colaboración de las Unidades Regionales de la Policía del Chubut y de distintos organismos municipales, provinciales y nacionales.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Los operativos en Comodoro Rivadavia se efectuaron en el centro y también en distintos puntos de la periferia, en el acceso oeste por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3. Se controlaron 3.002 vehículos, se realizaron 1.114 test de alcoholemia, se detectó a 25 conductores en estado de ebriedad, se registraron 45 infracciones y se retuvo un automóvil.

En la localidad de Rada Tilly se controlaron 287 vehículos, se efectuaron 87 alcoholemias, no se comprobaron casos positivos, se labraron dos infracciones y se retuvo un rodado.

Rawson y Playa Unión

Los controles de fiscalización y prevención se realizaron sobre el ingreso a Rawson, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como por la Ruta Nacional Nº 25, incluyendo el casco urbano. También se dispusieron controles de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión. Se controlaron 1.382 vehículos, se realizaron 1.279 test de alcoholemia con 11 casos positivos, se labraron 29 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

Trelew, Dolavon y 28 de julio

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, así como también en la Ruta Nacional Nº 3 en ingreso norte y sur.

En total, se verificaron 960 vehículos, se realizaron 917 test de alcoholemia y se detectó a 31 conductores en estado de ebriedad. Se efectuaron 39 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron cuatro rodados.

A su vez, en Dolavon se controlaron 42 vehículos y se llevaron adelante los test de alcoholemia a todos ellos sin casos positivos; no se labraron infracciones ni se retuvo ningún vehículo.

Por otra parte, en el marco de los operativos preventivos dispuestos por la denominada “Fiesta del Novillito”, que se realizó en 28 de julio, mediante test de alcoholemia se detectó a un conductor alcoholizado y se le labró la infracción correspondiente.

Comarca Andina, Esquel y Trevelin

En la zona cordillerana las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 2.683 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 1.716 test de alcoholemia, se detectaron cinco conductores alcoholizados, se labraron 31 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En Esquel, fueron controlados 1.057 vehículos, se realizaron 590 alcoholemias, se registraron cinco conductores alcoholizados, se labraron 18 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

A su vez, en Trevelin, se controlaron 260 vehículos, se les hicieron los test de alcoholemia a todos los conductores, comprobando así un caso positivo. Además, se registraron seis infracciones y se retuvo un rodado.

Paso de Indios, José de San Martín, Tecka y Gobernador Costa

En la localidad de Paso de Indios se controlaron 25 vehículos, no hubo alcoholemias positivas, no se le labraron infracciones y tampoco se retuvieron vehículos; en José de San Martín, se controlaron 151 vehículos, no se registraron alcoholemias positivas, se labraron dos infracciones y se retuvo un rodado.

En Tecka se controlaron 585 vehículos, se realizaron seis test de alcoholemia, sin casos positivos y se labró una infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Por último, en Gobernador Costa, se controlaron 485 vehículos, se realizaron cinco test de alcoholemia, no se registró ningún caso positivo, se labró una infracción y tampoco se retuvieron automóviles.