RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, anunció que grupos especiales de la Policía comenzarán a ingresar en los talleres mecánicos de la provincia para “un control estricto de los vehículos en reparación, que deben cumplir con la Tarjeta Verde y labrar un acta”. Si esta documentación no consta, el vehículo será secuestrado. Será en el marco de los operativos de saturación.



En este sentido, el funcionario recordó que “no se puede dejar un vehículo sin que se sepa de quién es; será un control exhaustivo que incluirá la venta de repuestos porque ocurren hechos con coches robados”.



CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Desde Casa de Gobierno, también advirtió que “vamos a intensificar los controles y cumplir estrictamente la normativa. No nos queda otra que llamar a la reflexión ante la gran preocupación que genera que tras intensificar los controles, no disminuye la cantidad de gente que circula con alto porcentaje de alcohol en sangre, poniendo en riesgo la seguridad”.



Massoni adelantó que “daremos un tiempo y avisaremos a partir de cuándo” comenzarán a ser detenidos quienes manejen en esta condición. El titular de la Agencia de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, recibió la orden para acelerar el proyecto de ley de Alcohol Cero en Chubut.



Remarcó Massoni que “estos controles no son por la temporada sino que vienen para quedarse y ponerse más rigurosos. Hubo alcoholemias en Puerto Madryn e inspecciones en boliches porque no podemos permitir que haya gente lesionada, que los jóvenes vayan a divertirse y se encuentren con riñas. Vamos a extremar todas las precauciones en Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y cada localidad”. En las Fiestas Populares estos controles se van a potenciar.



Hubo controles a “personas que fueron a pasar el día al Dique Florentino Ameghino, Dolavon, 28 de Julio; se secuestraron 7 vehículos cuyos conductores tenían grado alto de alcoholemia”. Massoni explicó que “si en un fin de semana hubo 67 alcoholemias positivas, somos una sociedad que no entiende la peligrosidad del consumo de alcohol al conducir”, lamentó.



En Madryn se clausuraron locales nocturnos por presencia de menores. “Se hizo respetar que a las 6 cierren todos los locales nocturnos y hubo que acudir con la Policía para cumplirlo”.



“Como la normativa no nos está acompañando en Madryn, nos reunimos con el intendente Gustavo Sastre que puso su conformidad para que propongamos modificar la ordenanza para poder luchar contra el flagelo del alcohol, que se vende en forma ilegal”.



“Si hay algo que pone en crisis la seguridad es el alcohol, mucho más que la marihuana”, concluyó.