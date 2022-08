La familia de José Crettón continúa con la desesperada búsqueda, luego de no tener noticias de él desde hace más de 72 horas, en la localidad de El Maitén.

Ante cualquier novedad pidieron comunicarse al teléfono 2945 556013 y se convocó a una marcha este lunes a las 15:00.

Desde las redes sociales insisten con que está desaparecido y criticaron a la policía por no hacer nada por encontrarlo.

"72 hs pasaron... y todavía no hay ni una pista.... no hay búsqueda de parte de la policía. Una lavada de manos de parte de las autoridades de El Maitén.... no hubo un rastrillaje no te buscan.... pero tu familia si seguimos buscándote", escribieron.

Buscan a un joven de 18 años que desapareció en El Maitén

"Necesitamos que la gente apoye con que tu cara se vea por todas las redes sociales... no vamos a parar... vamos a mover cielo y tierra y llegar a quien tengamos que llegar para poder encontrarte.... que llegue a todas las autoridades... que no haya una desaparición forzosa más...", aseguraron.