La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres avanza con el plan de refacción y mantenimiento de edificios escolares en toda la provincia y, en este marco, se finalizaron recientemente las obras en la Escuela de Educación Especial N° 519 de Comodoro Rivadavia, institución que brinda atención a estudiantes con diversas necesidades educativas.

Los trabajos fueron coordinados por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y demandaron una inversión superior a los 90 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones edilicias del establecimiento.

Detalles de la obra

Entre las tareas realizadas se destaca la construcción de un cerco perimetral de 150 metros y 2,4 metros de altura, una intervención que apunta a reforzar la seguridad del predio. Además, se llevó adelante el reacondicionamiento integral de la instalación eléctrica, con la incorporación de luminarias LED en los pasillos y el gimnasio, y la colocación de reflectores LED en el espacio que ahora funciona como patio trasero, lo que también mejora las condiciones de iluminación y seguridad para la comunidad escolar.

Otro de los ejes del proyecto fue la puesta en valor de las instalaciones sanitarias, donde se colocaron nuevos artefactos de grifería en la cocina y se sumó un termotanque de 80 litros, garantizando un mejor funcionamiento de los servicios básicos dentro del edificio.

Accesibilidad e inclusión

Uno de los aspectos centrales de la obra fue la construcción de una rampa de acceso desde el gimnasio al patio trasero, una intervención clave para mejorar las condiciones de accesibilidad de los estudiantes con movilidad reducida. Desde el gobierno provincial remarcaron que este tipo de trabajos forman parte de una política de infraestructura escolar que busca que los edificios educativos sean seguros, modernos e inclusivos.

Una inversión estratégica en educación

Con esta intervención, la Escuela de Educación Especial N° 519 se suma a la lista de establecimientos que están siendo reacondicionados en Chubut en el marco del programa de obras escolares impulsado por la actual gestión. El plan contempla no solo refacciones edilicias, sino también la incorporación de equipamiento y mejoras en los servicios básicos, con el fin de garantizar espacios de calidad para el desarrollo educativo.

En este sentido, el gobierno provincial subrayó que la inversión realizada en Comodoro Rivadavia responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, y forma parte de un esquema de prioridades que tiene como eje central la seguridad y el bienestar de los estudiantes.