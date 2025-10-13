Construirán una nueva comisaría en Comodoro: dónde estará ubicada y qué barrios tendrá a cargo

El Jefe de la Unidad Regional, Luis Cocha, confirmó el avance en el proyecto de la futura Comisaría 8° de Comodoro Rivadavia, la cual estará ubicada en Fracción 14.

El anuncio surge tras una reunión clave de seguridad que tuvo lugar el sábado, donde participaron el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz; el Jefe de la Policía, Andrés García; la diputada Ana Clara Romero Romero y numerosos referentes de uniones vecinales de barrios como Fracción 14, 15, Cordón Forestal, Los Bretes, Malvinas y El Moure.

El punto central del encuentro fue el terreno, ya cedido por la Municipalidad a la Policía Provincial, que está destinado a la edificación de la nueva seccional. Según explicó Cocha, la intención del Gobierno es incluir el proyecto en el presupuesto para dar inicio a la obra.

La necesidad de la nueva comisaría

La construcción de la seccional responde a un crecimiento de la ciudad hacia esa zona en los últimos 10 o 15 años, un desarrollo urbano que no fue acompañado por la planificación de nuevas comisarías. Actualmente, la seguridad de esta vasta área recae sobre la comisaría 5°, cuya jurisdicción es muy amplia, lo que implica una importante demanda recursos humanos y logísticos.

"Es muy amplia la jurisdicción y se realiza la recorrida, pero no en la continuidad que por ahí tendría que tener el sector", señaló Cocha, resumiendo la dificultad para realizar tareas de prevención constante, patrullaje y caminatas policiales. Aunque los vecinos han demostrado conformidad con el aviso inmediato de la comisaría ante emergencias, reconocen la necesidad de mayor presencia preventiva, un objetivo que la nueva dependencia buscará alcanzar.

Ubicación estratégica y barrios beneficiados

El terreno asignado para la Comisaría 8° se encuentra en un "triángulo" dentro de Fracción 14, considerado un lugar estratégico para su funcionamiento. Una vez en operación, la nueva seccional se haría cargo de la seguridad de un amplio sector que incluye Bellavista Sur, Fracción 14, Fracción 15, Malvinas, Los Bretes y parte del Cordón Forestal.

El Jefe de la Unidad Regional informó que el intendente Othar Macharashvili se comprometió a colaborar con material para la construcción, un tema que se trató en esta reunión de seguridad, donde también se recogieron aportes de los vecinos sobre sitios específicos para trabajar la prevención, establecer retenes y controles.