El pasado lunes 15 de septiembre, al mediodía, personal de Bomberos y Policía acudió al barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, conocido popularmente como “Las 1008”, tras recibir una denuncia de vecinos preocupados por la prolongada ausencia y la falta de respuesta de una persona de 80 años en su domicilio, quien finalmente falleció.

Según pudo conocer ADNSUR, al arribar al lugar, los efectivos encontraron la vivienda cerrada y sin señales de respuesta, por lo que tuvieron que abrir una ventana para ingresar y verificar el estado de la mujer que allí residía.

En el interior, hallaron a una mujer de aproximadamente 80 años tendida en el suelo, a la entrada de una habitación. Inicialmente, los primeros comentarios indicaban que la mujer no presentaba signos vitales; aunque luego, tras una rápida evaluación, los equipos de emergencia constataron que aún mantenía signos vitales, pero en estado de descompensación. Fue entonces trasladada de urgencia al hospital regional, donde estuvo internada en terapia intensiva durante casi dos días.

RESCATE, AGONÍA Y MUERTE

Viviana Traversa, titular de la Dirección General de Adultos Mayores, había explicado este pasado martes que la mujer se encontraba internada en terapia intensiva del hospital regional. "Estuvimos en contacto justamente con la trabajadora social de la sala de internación. Nos dijo que está con un pronóstico reservado, ha tenido un accidente cerebrovascular (ACV) y que, bueno, están tratando de contactar familiares”.

La funcionaria agregó que, hasta el momento, no existían registros previos de intervenciones con esta vecina. “Indudablemente, nunca ha solicitado ayuda a la Municipalidad. La Secretaría de Desarrollo Humano tiene un registro de todos los casos y no aparece ningún antecedente vinculado a esta señora”, sostuvo Traversa, lo que evidencia la situación de aislamiento en la que vivía esta mujer.

En este marco, desde la Dirección General de Adultos Mayores aclararon que el servicio social del hospital lleva adelante las gestiones para localizar familiares. “Nos dijo la trabajadora social que están tratando de contactar a alguien cercano. En paralelo, nosotros hicimos averiguaciones a través de redes, pero no hemos logrado ubicar a nadie”, agregó la titular del área.

Asimismo, la mujer contaba con cobertura de PAMI, aunque desde la obra social tampoco tienen registro de parientes que puedan hacerse cargo de la situación. Este dato dificulta aún más la posibilidad de encontrar un familiar que pueda acompañar y hacerse responsable del caso.

