Un fuerte operativo policial se desplegó este viernes en el centro de Neuquén tras el hallazgo de un hombre muerto en una plaza ubicada sobre Avenida Argentina, casi en la intersección con la calle Belgrano. El episodio ocurrió alrededor de las 8 y generó conmoción entre los transeúntes que circulaban por la zona.

Fuentes de la Policía provincial confirmaron que la víctima sería un hombre mayor de edad, presuntamente en situación de calle. En el lugar trabajó personal especializado para llevar adelante las pericias y preservar la escena, con el objetivo de establecer la identidad del fallecido y las causas de la muerte.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones, aunque se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal y la fuerza policial informen resultados preliminares de la investigación. La presencia de peritos en criminalística apunta a recolectar indicios que permitan descartar la participación de terceros.

Otro hallazgo en menos de 24 horas

El hecho se suma a un episodio ocurrido el jueves 18 de septiembre, cuando apareció el cuerpo de una mujer en el basural de Neuquén. El hallazgo se produjo en una cantera con un único acceso vehicular, donde personal policial detectó el cadáver en una zona de piedras, cerca de una de las paredes laterales.

Debido al estado del cuerpo, aún no se pudo avanzar en su identificación ni en la determinación de las circunstancias de la muerte, según informó el comisario inspector Juan Barroso, jefe del departamento de Seguridad Personal.