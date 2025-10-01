Un joven de 28 años fue hallado sin vida el martes por la noche en la localidad de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. El cuerpo fue encontrado en la casilla rodante donde vivía, ubicada en una propiedad sobre la calle Charito, en la zona alta de la localidad. Por estas horas, la policía de Santa Cruz investiga la causa de la muerte.

El hallazgo se produjo poco después de las 20 horas, cuando personas allegadas a la víctima se acercaron a visitarla en su domicilio y descubrieron la escena: estaba sin signos vitales. De inmediato, dieron aviso a la policía local y al puesto sanitario, que envió personal médico para constatar la situación.

Un médico de guardia confirmó el fallecimiento y se notificó al juez penal de El Calafate, quien ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia.

Un equipo de Criminalística viajó a la localidad para trabajar en el lugar y llevar adelante las pericias correspondientes. La investigación está en marcha para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte.

QUIÉN ERA LA VÍCTIMA

El propietario del terreno, donde estaba ubicada la casilla, le explicó a la policía que el joven residía en la casilla ubicada en el fondo del predio.

De acuerdo con la información preliminar, el joven era oriundo de Mendoza y había llegado a El Chaltén para trabajar durante las temporadas altas de turismo en el sector gastronómico. En esta oportunidad, habría regresado recientemente para desempeñarse nuevamente en distintos locales de la villa cordillerana.

La noticia generó un profundo impacto en la comunidad, que aún se encuentra conmocionada por el inesperado desenlace. Las autoridades continúan recabando información y testimonios para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, no hay ninguna hipótesis sobre la causa de muerte del joven trabajador de 28 años en la localidad santacruceña. Se aguarda el resultado de la autopsia para establecer fehacientemente lo que le sucedió.

