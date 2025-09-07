Poco después de la 13 horas, se produjo un hallazgo que ha generado gran impacto en el Alto Valle. Un cadáver fue encontrado dentro de un canal de riego y se investiga si se trata de uno de los jóvenes desaparecidos el sábado por la madrugada, luego de salir de un boliche en Huergo.

Este hallazgo se dio en el marco de un operativo de búsqueda que se lleva a cabo desde el fin de semana. Según las autoridades, el cuerpo fue hallado en el canal secundario de la zona conocida como "Tres Puentes", que cruza bajo la Ruta 22, entre Huergo y Godoy.

De acuerdo con información a la que accedió este medio, en el lugar fue encontrada una motocicleta, y se investiga si el fallecido podría haber caído al canal tras sufrir un accidente.

Además, se está trabajando para determinar si el cuerpo encontrado pertenece a alguno de los dos jóvenes —un tío y su sobrino— que fueron reportados como desaparecidos en el Alto Valle. En caso afirmativo, el operativo se continuará con la búsqueda de la segunda persona en el canal.

En el lugar del hallazgo trabajan efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal.

Desaparición de un tío y su sobrino en el Alto Valle

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con dos jóvenes de Godoy que desaparecieron el sábado por la madrugada. Se trata de un tío y su sobrino que fueron vistos por última vez al salir del boliche Cataleya, en Huergo. Desde entonces, sus familias los buscan de manera intensiva por toda la región y solicitan información urgente.

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Milton David García, de 35 años, y Martín Santiago Obreque, de 20 años.

Ambos fueron vistos por última vez a las 7:10 de la mañana del sábado, cuando salieron del local bailable. Según relataron sus familiares, los jóvenes iban en moto, pero nunca regresaron a sus casas y sus teléfonos están apagados.

Fuentes policiales informaron a RÍO NEGRO que se lograron obtener imágenes de cámaras de seguridad en las que se los observa tratando de encender la moto sin éxito, por lo que continuaron caminando por la Avenida Juan Domingo Perón. “No responden llamadas ni mensajes, y los WhatsApp enviados no llegan a ninguno de los dos teléfonos”, agregaron.