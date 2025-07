La violencia urbana vuelve a golpear con fuerza en barrios, donde los conflictos personales muchas veces terminan en tragedias. En escenarios donde los enfrentamientos escalan rápidamente, los disparos y las armas de fuego se convirtieron en una alarmante moneda corriente, dejando a vecinos conmocionados y a familias devastadas.

El uso de armas en conflictos cotidianos refleja no solo un acceso peligroso a este tipo de armamento, sino también una creciente incapacidad de resolución pacífica de los problemas. En muchos casos, las disputas arrastran antecedentes de violencia o amenazas previas que, por diferentes motivos, no fueron denunciadas o no recibieron intervención a tiempo por parte de las autoridades.

Esta tarde, un nuevo hecho estremeció a la ciudad de General Roca, Río Negro. Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda.

El incidente tuvo lugar en la esquina de Defensa y Cardenales, en el barrio Norte. En tanto, el hecho fue alertado durante la tarde de hoy mediante llamados al 911 que reportaron fuertes disparos y gritos. Al llegar al lugar, la policía encontró a la víctima sin vida en la calle, con múltiples heridas de arma de fuego.

Una mujer presente en la vivienda cercana fue atendida por una crisis nerviosa debido al impacto emocional del hecho.

La fiscal María Celeste Benatti se encuentra a cargo de la investigación. A su pedido, intervienen también los equipos de la Policía Científica, la Brigada de Investigaciones y un juez de instrucción que supervisa el caso. Por el momento no hay detenidos; las primeras versiones indican que el asesinato podría estar vinculado a una disputa personal de larga data entre víctimas.

La fuerza policial desplegó un operativo de búsqueda en inmediaciones para localizar al autor del crimen. También se están relevando imágenes de cámaras de seguridad y recolectando testimonios de testigos directos, con el objetivo de reconstruir los hechos previos al ataque.

