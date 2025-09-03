Conmoción en Plottier: denuncian envenenamiento de varios perros

La mañana del martes, el barrio Loteo Abedules de Plottier se vio sacudido por un hecho alarmante: la aparición de varios perros muertos, presuntamente envenenados, sobre la calle Doctor Blanco. Los vecinos contaron al menos cinco casos, aunque algunas versiones hablan de hasta seis animales afectados.

Uno de los casos más dolorosos fue el de Felicia, una perra de raza American Bully de dos años que formaba parte de la vida cotidiana de una familia del barrio. Yanina, su dueña, recordó que por la mañana había visto a la perra descansando en su cucha junto a otro animal. Más tarde, mientras trabajaba, vio en redes sociales la foto de un perro muerto en la calle que le resultó idéntico al suyo.

Desesperada, se comunicó con su hija, quien confirmó que la mascota no estaba en el predio. Minutos después, la madre de Yanina halló en la cuadra varios animales muertos, entre ellos Felicia.

Los indicios del envenenamiento

Según detallaron los dueños, la perra presentaba signos compatibles con intoxicación: hinchazón, vómitos y restos de defecación con fuerte olor. Personal policial intervino en el lugar y advirtió a los vecinos que no tocaran los cuerpos hasta que fueran retirados en bolsas negras.

Yanina relató que su mascota vivía dentro del predio, dormía en la casa y era sacada a pasear con correa. “No entendemos cómo apareció en la calle porque todo estaba cerrado con portón y candado. O alguien la sacó, o se escapó, pero no había forma de que quedara afuera”, expresó con angustia.

La pérdida golpeó especialmente a los hijos de Yanina. “Dormía con ellos, la criamos como parte de la familia. Mi hijo menor, de 13 años, me preguntaba ‘¿por qué me mataron otra vez a mi perro?’ porque hace seis años también habían envenenado a otro cuando recién llegamos al barrio”, recordó la mujer.

Felicia, de pelaje oscuro y patas blancas, era compañía inseparable de los adolescentes de la casa. Su muerte dejó un profundo vacío y abrió viejas heridas familiares vinculadas a otros hechos similares en el pasado.

Investigación y reclamo vecinal

Las autoridades informaron que se iniciará una investigación para determinar qué tipo de veneno se utilizó y si se puede identificar a los responsables. La denuncia ya fue radicada, aunque los vecinos exigen que se avance con rapidez.

La situación despertó la indignación de organizaciones proteccionistas de Plottier, que reclamaron acciones concretas. Advirtieron además sobre un riesgo sanitario: “La policía se llevó a los perros envenenados, pero dejaron el vómito y los excrementos en la calle, lo que puede ser un peligro para otros animales y para los vecinos”, señalaron.