Conmoción en pleno centro: atacaron con una bomba molotov un local de medialunas

Un grave ataque vandálico se registró este viernes en un local de la cadena Armando Medialunas, situado en la calle Linares 480 de Neuquén capital. El frente del comercio presentó vidrios destrozados y un principio de incendio provocado por una molotov arrojada contra la puerta de blindex.

Los bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar, lograron extinguir el fuego y tomaron precauciones para asegurar las instalaciones, cerrando la llave de paso de gas y la térmica del local. El episodio dejó al comercio sin poder abrir sus puertas durante la jornada.

Antecedentes recientes

El ataque no es un hecho aislado. El encargado de mantenimiento de la cadena relató que, hace poco más de un mes, un pet shop ubicado al lado también fue blanco de un episodio similar. En ese caso, se arrojó una garrafa o una botella incendiaria contra el frente del comercio, generando alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona.

“Pasó lo mismo del otro lado: tiraron una garrafa o una botella y prendieron fuego”, explicó el trabajador, preocupado por la reiteración de ataques. Y agregó: “Rompieron los vidrios y prendieron fuego en la puerta. Al no haber podido entrar, no prendieron fuego atrás, pero esto puede repetirse”.

Local bajo investigación

El encargado informó que todavía no se revisaron las cámaras de seguridad del comercio, pero que esa tarea se realizará en las próximas horas para intentar identificar a los responsables y determinar si se desplazaban a pie o en vehículo.

Por el momento, no se logró establecer si el hecho estuvo motivado por un intento de robo frustrado o si se trató de un ataque premeditado con fines de vandalismo.