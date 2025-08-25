Conmoción en Pico Truncado: encontraron muerta a una mujer de 85 años en su vivienda

La ciudad de Pico Truncado registró este lunes un episodio que generó consternación en la comunidad: una anciana de 85 años murió de manera repentina en su domicilio.

El hecho ocurrió al mediodía, cuando la mujer se encontraba acompañada por su hija, quien fue la primera en advertir la situación y pedir ayuda.

De acuerdo con lo informado a este medio por fuentes policiales, la joven estaba realizando tareas domésticas cuando escuchó que su madre se desplomaba en otro sector de la vivienda. Ante la urgencia, dio aviso a los servicios de emergencia y a la Policía de Santa Cruz.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la comisaría local, personal de Criminalística y una ambulancia con profesionales de la salud. Sin embargo, al momento de su arribo los médicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La intervención de las autoridades judiciales fue inmediata. El Juzgado de Instrucción dispuso que se realizaran pericias en el domicilio y que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial para concretar una autopsia, cuyo objetivo es determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Si bien los primeros indicios apuntan a un cuadro de muerte súbita, los investigadores remarcaron que los estudios de rutina son obligatorios en este tipo de casos para descartar cualquier otra hipótesis. “No se hallaron signos de violencia ni indicios de participación de terceros”, confirmaron las fuentes consultadas por el sitio La Opinión Austral.

La labor de Criminalística incluyó el relevamiento fotográfico, toma de huellas y análisis de la escena, tal como ocurre en procedimientos de carácter judicial. Paralelamente, la hija de la víctima prestó declaración a fin de aportar detalles sobre el estado de salud de la mujer y las circunstancias inmediatas del hecho.

En la tarde del lunes, el cuerpo fue trasladado a la morgue donde se llevará adelante el examen forense. Una vez concluidas las pericias, será entregado a la familia para los trámites correspondientes a su despedida.