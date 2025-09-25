El lunes pasado, cerca de las 18:30 en la esquina de Belgrano y Asmar, en la ciudad de Neuquén, un accidente vial dejó como saldo a un joven de 24 años gravemente herido y a su pareja con lesiones. Ambos se trasladaban en una motocicleta Honda XR 150 cuando fueron embestidos por un Volkswagen Golf conducido por una mujer que no tenía licencia habilitante.

El choque provocó que la moto impactara contra un vehículo estacionado y que sus ocupantes cayeran al pavimento. El joven conductor, además, sufrió quemaduras cuando la moto comenzó a incendiarse. Fue un comerciante de la zona quien, con un matafuegos, logró sofocar el fuego y evitar un desenlace aún peor.

La huida y la entrega

En lugar de detenerse y asistir a los heridos, la conductora —identificada como B.M.D.S.J.— se dio a la fuga. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona y la difusión de las imágenes por parte de la familia de las víctimas fueron determinantes para que la mujer se entregara al día siguiente en la División Tránsito de la Policía.

Posteriormente, fue llevada a audiencia de formulación de cargos en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry la acusaron por lesiones culposas agravadas, en carácter de autora.

El conductor de la moto continúa internado en el Hospital Castro Rendón con un trauma cráneofacial, fracturas y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Su cuadro requiere seguimiento médico constante, aunque no se registraron lesiones intracerebrales.

Su pareja, de 21 años, sufrió un profundo corte en la pierna que requirió 16 puntos de sutura y fue dada de alta pocas horas después del accidente.

La decisión judicial

La fiscalía solicitó que la acusada permanezca detenida bajo prisión domiciliaria por cuatro meses, mientras avanza la investigación. El pedido fue justificado por el hecho de que la imputada está embarazada.

El juez de garantías Raúl Aufranc avaló tanto la formulación de cargos como la medida cautelar, por lo que la mujer deberá cumplir la detención en su domicilio.

El Ministerio Público Fiscal detalló que los cargos son por: