Conmoción en la ruta 40: un auto impactó contra una moto y dejó a tres personas internadas

En la noche de este martes se registró un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de La Vega Maipú. El hecho ocurrió cuando un automóvil Peugeot impactó de lleno contra una motocicleta, provocando una emergencia que requirió la intervención inmediata de personal policial, bomberos voluntarios y servicios de salud.

Tres personas hospitalizadas

Las primeras informaciones oficiales confirmaron que tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital más cercano. Dos de ellas permanecen en estado grave, mientras que la tercera sufrió traumatismos de consideración producto del fuerte impacto. El estado de los involucrados generó preocupación en el operativo, que se extendió durante varios minutos en plena ruta.

Además de la atención a los heridos, los bomberos voluntarios trabajaron intensamente en la calzada debido a la gran cantidad de combustible derramado tras el choque. Para reducir riesgos y evitar otro siniestro, utilizaron espuma especial y realizaron una limpieza profunda sobre la cinta asfáltica. Estas tareas resultaron claves para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Operativo de emergencia en Vega Maipú

En el lugar actuaron tres móviles policiales y tres ambulancias, que se sumaron a la asistencia y el traslado de las víctimas hacia el hospital. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y del personal de salud permitió contener la situación en un punto de alto tránsito de la Ruta 40. El operativo generó demoras y cautela en la circulación, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y limpieza.