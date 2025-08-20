La localidad de Senillosa amaneció conmovida por un homicidio ocurrido este martes por la noche, cuando un hombre de 42 años fue hallado herido en plena vía pública. A pesar de la rápida intervención policial y médica, la víctima falleció camino al hospital local.

El hallazgo en la calle Emilio Díaz

El comisario inspector Juan Barroso informó que vecinos encontraron al hombre tirado en la calle Emilio Díaz, pasadas las 22:00. Presentaba una herida en el abdomen, aparentemente provocada por un arma blanca. De inmediato, dieron aviso a la Comisaría 11, que se hizo presente en el lugar junto al personal médico.

El hombre fue trasladado de urgencia, pero murió durante el trayecto al hospital debido a la gravedad de la lesión.

Investigación en marcha

Por el momento, las circunstancias del hecho no están claras. No hay detenidos y la Policía trabaja junto a la Fiscalía para reconstruir lo sucedido. El equipo de Homicidios busca imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recolecta testimonios de vecinos y familiares para determinar cómo y dónde fue atacada la víctima.

Barroso explicó que, si bien no se trató de un robo, la principal hipótesis apunta a que el hombre participó en una pelea que terminó con el ataque fatal. Sin embargo, todas las líneas de investigación siguen abiertas.

El cuerpo fue trasladado a Neuquén capital, donde se realizará la autopsia durante este miércoles. Los resultados serán clave para conocer detalles sobre la mecánica de la agresión y el momento exacto de la muerte.