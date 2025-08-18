Un interno murió este mediodía en el pabellón 14 del Complejo de Ejecución Penal Nº 2 de General Roca, lo que derivó en la inmediata activación de los protocolos judiciales y penitenciarios previstos para este tipo de situaciones. La Justicia provincial ya inició una investigación para determinar las causas del deceso.

La víctima fue identificada como Dionisio Antinao, un hombre que cumplía condena por abuso en el sector destinado a ofensores sexuales. Según los primeros datos, se trataba de una persona mayor que presentaba problemas de salud preexistentes, aunque aún resta el análisis médico y judicial para confirmar esa hipótesis.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Yamila Vera, quien ordenó reunir la historia clínica del interno y verificar la atención de salud que recibía dentro del penal. Una fuente judicial adelantó que la primera hipótesis apunta a una complicación vinculada a su condición médica previa.

De acuerdo con el testimonio de otros detenidos, fueron los compañeros de celda quienes advirtieron que Antinao no reaccionaba y dieron aviso a las autoridades penitenciarias. Tras constatar la situación, personal del penal confirmó el fallecimiento.

El pabellón 14, de reciente creación

El hecho ocurrió en el pabellón 14, un sector inaugurado recientemente en el Penal 2 con el objetivo de alojar exclusivamente a presos acusados o condenados por delitos sexuales. El espacio cuenta con 14 celdas, una celaduría y un área de visitas, y fue diseñado para mantener a este grupo separado del resto de la población carcelaria.

Con el inicio de la investigación, la Justicia buscará determinar con precisión los motivos de la muerte de Antinao, mientras se analiza si recibió la atención médica adecuada en el establecimiento. La Fiscalía interviniente definirá las medidas complementarias en función de los resultados de las pericias y de la revisión de su historial clínico.