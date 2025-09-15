El domingo, un familiar encontró el cuerpo de una mujer de 36 años en su vivienda ubicada en Colonia Rural Nueva Esperanza, tras no poder comunicarse con ella desde el viernes. La residencia, una casilla precaria, fue el escenario del hallazgo que activó la investigación judicial y policial.

Según informó el comisario Juan Carlos Barroso, jefe del departamento de Seguridad Personal división Homicidios, la víctima presentaba al menos dos orificios de arma de fuego en la zona abdominal y cortes producidos por arma blanca.

Se presume que el hecho ocurrió el viernes por la noche, momento en que vecinos escucharon una pelea y observaron elementos tirados y dañados en la vivienda.

Investigación y búsqueda de la pareja

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, ordenó la búsqueda y detención de la pareja de la víctima, quien se encuentra prófugo. De acuerdo con Barroso, el hombre tenía denuncias previas por violencia de género y se habían dictado medidas cautelares, aunque estas habían cesado.

Como parte de la investigación, la fiscal dispuso:

Secuestro de imágenes de cámaras de vigilancia de la zona

Entrevistas a vecinos y vecinas del área

Autopsia al Cuerpo Médico Forense, que se realizará en el transcurso del día

La víctima tenía cuatro hijos, quienes no vivían con ella, ya que se encontraban bajo cuidado de otros familiares.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del presunto agresor.