La tarde del domingo se tiñó de tristeza en Neuquén capital cuando una joven de 30 años, identificada como Cyndi Micaela González, sufrió una descompensación súbita en inmediaciones de Rodhe y Lago Puelo, una zona residencial cercana al oeste de la ciudad. Vecinos del sector dieron aviso al Centro de Operaciones Policiales (COP) a las 19:42, alertando que una mujer se había desplomado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que personal del Servicio de Emergencias del Neuquén (SIEN) ya estaba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarla.

Según el testimonio recogido en el lugar, Salvador Isaías Muñoz Salamanca, de 53 años, relató que se encontraba junto a su expareja cuando esta comenzó a sentirse mal y se desvaneció. El hombre explicó que ambos habrían consumido alcohol y estupefacientes momentos antes del hecho, una circunstancia que ahora es materia de investigación.

A pesar del trabajo de los paramédicos, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el traslado en ambulancia hacia el hospital Heller, donde los médicos continuaron los intentos de reanimación sin éxito. Poco después, se confirmó oficialmente su fallecimiento por infarto agudo de miocardio.

Intervención judicial y autopsia

Por disposición de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, el acompañante de la víctima fue demorado de manera preventiva mientras se instruyen las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio. El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia durante la jornada de este lunes.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que el procedimiento permitirá confirmar la causa exacta del fallecimiento y descartar la intervención de terceros, aunque la hipótesis principal apunta a una muerte natural derivada de un cuadro cardíaco agudo.