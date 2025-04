Una trágica muerte conmocionó a la localidad rionegrina de Cervantes, donde un joven de 22 años falleció este lunes mientras era trasladado en ambulancia hacia el hospital Francisco López Lima de General Roca. El hecho no está siendo investigado como un crimen, ya que, según confirmó el Ministerio Público Fiscal, se trató de una situación médica vinculada al estado de salud del muchacho.

Según informaron fuentes policiales, el caso comenzó con un llamado al sistema de emergencias. La madre del joven relató que su hijo atravesaba una fuerte crisis producto de un consumo problemático de sustancias, lo que derivó en un episodio violento dentro del hogar. Ante esta situación, se convocó primero a la policía y luego a personal sanitario, que decidió el traslado inmediato al hospital de Roca.

Misterio y dolor: ¿quién era la joven que falleció en un boliche de la Patagonia?

Sin embargo, el joven no llegó con vida. Falleció durante el traslado, según se indicó, por un paro cardiorrespiratorio. Dado que no existieron signos de violencia y se conocía su condición médica, no se ordenó autopsia. La causa del fallecimiento fue confirmada tanto por el entorno familiar como por los antecedentes clínicos con los que contaba el paciente.

La noticia sacudió a vecinos y allegados de Cervantes, una comunidad pequeña que sigue enfrentando con preocupación los efectos del consumo problemático entre jóvenes. Desde los organismos oficiales reiteraron que la atención temprana y el acompañamiento familiar son claves para prevenir estas situaciones trágicas.

En este sentido, se recuerda que la Sedronar brinda asistencia gratuita y confidencial para personas que atraviesan consumos problemáticos, así como también para familiares y amigos que necesiten contención. El servicio está disponible en todo el país, sin necesidad de presentar documentación ni realizar trámites previos.

Se conoció la identidad del joven que murió en un aeroclub de la Patagonia

Para acceder a la ayuda se puede consultar el dispositivo más cercano desde la sección “Encontranos en tu barrio” del sitio oficial de Sedronar o escribir a [email protected].