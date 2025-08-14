Conmoción en la Patagonia: se conoció la identidad del joven asesinado en un complejo de viviendas

Cutral Co amaneció conmocionada este jueves por un nuevo hecho de violencia que terminó con la vida de un joven. Kevin Oses, de 28 años, murió tras recibir una puñalada en el abdomen en el barrio Belgrano, ex450 Viviendas. Horas después, la Policía logró detener al principal sospechoso del homicidio.

El fiscal jefe Gastón Liotard confirmó la investigación por homicidio, que está a cargo de la fiscal Mayra Febrer junto a efectivos de la Policía de Investigaciones, Criminalística, la comisaría 15 y el Comando Radioeléctrico.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho se registró cerca de las 7:30 en el grupo 4 del barrio. Según relató el comisario Walter Troncoso, de la DSI Cutral Co, la Policía recibió varios llamados alertando sobre disturbios en la zona. Al llegar, observaron a un hombre que se desplomó mientras corría. Al interceptarlo, constataron que tenía al menos una herida profunda en el abdomen.

Pese a la asistencia, el joven murió en el lugar debido a la gravedad de la lesión. Su cuerpo fue trasladado a Neuquén capital, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

La investigación y la detención del sospechoso

Para identificar al presunto autor, se realizaron múltiples entrevistas a vecinos y se revisaron imágenes de cámaras de seguridad particulares, las cuales fueron aportadas por residentes del sector. Con estos elementos, la Policía logró ubicar y detener al principal sospechoso durante la misma jornada.

La Fiscalía confirmó que la formulación de cargos se realizará este viernes por la mañana, mientras continúan las tareas para esclarecer por completo las circunstancias del ataque.