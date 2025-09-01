La comunidad de Centenario se encuentra conmocionada por la muerte de un bebé de apenas un mes y siete días, ocurrida este fin de semana en el barrio Nueva España. El hecho, que inicialmente generaba dudas sobre sus causas, tomó un giro trascendental tras conocerse el informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que determinó que el pequeño falleció por múltiples traumatismos.

El padre quedó detenido

Ante el resultado del estudio forense, el fiscal del caso, Andrés Azar, ordenó la detención inmediata del padre del bebé, de 32 años, quien hasta entonces permanecía en calidad de demorado. Este lunes, el Ministerio Público Fiscal avanzará con la audiencia de formulación de cargos por homicidio, con la posibilidad de que la acusación incluya agravantes.

Respecto a la madre, de 35 años, todavía no se definió si será imputada en la causa o si continuará como testigo en la investigación.

El hecho se conoció el sábado cuando una ambulancia del SIEN trasladó al bebé al hospital local. Allí, médicos y enfermeras intentaron durante más de una hora reanimarlo con maniobras de RCP, pero finalmente falleció cerca de las 14 horas por un paro cardiorrespiratorio.

La madre declaró que durante la madrugada el pequeño se le habría caído accidentalmente a su pareja porque tenía un brazo lesionado. Sin embargo, el testimonio fue considerado poco creíble y generó sospechas inmediatas en el personal médico, que informó a la Policía y al fiscal interviniente.

Investigación en curso

La autopsia confirmó signos de violencia visibles en el cuerpo del bebé, lo que llevó a la Justicia a ordenar la detención del padre. Además, el domicilio de la familia quedó bajo custodia policial y los otros dos hijos de la pareja fueron puestos al cuidado de familiares.