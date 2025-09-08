En un operativo que conmovió a la comunidad del Alto Valle, la Policía de Río Negro confirmó el hallazgo de dos cuerpos en un canal de riego ubicado en la zona de General Enrique Godoy, en Tres Puentes.

Las víctimas fueron identificadas como Santiago Martín Obreque, de 20 años, y su tío Milton David García, de 35, quienes desaparecieron misteriosamente tras ser vistos sobre la avenida Colón, en el barrio Ingeniero Huergo.

Ambos fueron vistos por última vez a las 7:10 de la mañana del sábado, cuando salieron del local bailable. Según relataron sus familiares, los jóvenes iban en moto, pero nunca regresaron a sus casas y sus teléfonos están apagados.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

SALIERON DEL BOLICHE Y DESAPARECIERON

Santiago Obreque y Milton García fueron captados por cámaras de seguridad cuando circulaban en moto hacia el sur sobre la Ruta 22, pero luego perdieron contacto con sus familias, lo que motivó la denuncia formal por desaparición el sábado en la noche.

Inmediatamente, se activó un protocolo de búsqueda con la participación de buzos especializados de Choele Choel y Cipolletti, bomberos de Huergo y Mainqué, personal policial y equipos de Criminalística, que usaron drones, canoas y ganchos de rastreo para cubrir los distintos tramos del canal.

Según informó el Diario Río Negro, el domingo por la mañana, el cuerpo de Santiago Obreque fue hallado en el canal de riego de General Enrique Godoy y fue reconocido por su padre. Horas más tarde, fueron encontrados los restos de Milton García a 800 metros del primer cuerpo y cerca del puente que cruza la zona, confirmando la tragedia familiar.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

La motocicleta Honda Titan 150 cc color azul en la que se movilizaban todavía no fue localizada, lo que agrega incertidumbre al caso.

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y PRINCIPALES HIPÓTESIS

A pesar del impacto generado, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro informó que, preliminarmente, los cuerpos no presentan signos visibles de haber sido atacados, aunque el cuerpo de Obreque presenta un golpe en la cabeza que será analizado en profundidad durante las autopsias. La Fiscalía, a cargo del fiscal Polantinos, mantiene la investigación activa y ordenó continuar con los operativos para el relevamiento de pruebas en la zona.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

La principal hipótesis sostiene que ambos jóvenes habrían sufrido un accidente mientras circulaban por la colectora sur de la Ruta 22. De hecho, se encontraron restos plásticos compatibles con una moto en un sector de curva pronunciada bajo un puente, una zona de tránsito complicado. Sin embargo, aún no se descartan otras posibilidades y se espera que los informes forenses brinden un panorama más preciso sobre las circunstancias y causas de las muertes.

Familiares, amigos y vecinos permanecieron durante toda la jornada apoyando la búsqueda y acompañando a los equipos de emergencia, mostrando la fuerte conmoción que generó este hecho trágico en la provincia de Río Negro.