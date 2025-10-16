Conmoción en la Patagonia: confirmaron que el cuerpo hallado en un canal es de Azul Semeñenko

En horas de la noche de este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) confirmó la identidad del cuerpo hallado en un canal del barrio Valentina Norte Rural: se trata de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal trans que permanecía desaparecida desde fines de septiembre. La confirmación llegó tras el informe preliminar de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, que permitió establecer la identidad y las causas de la muerte.

El reporte médico determinó que Azul murió a causa de heridas punzocortantes en la zona del tórax y los brazos, lo que orienta la investigación hacia un hecho violento.

Una investigación por transfemicidio

La fiscal Guadalupe Inaudi, integrante de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, quedó a cargo de la causa, acompañada por el Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial. Desde el MPF confirmaron que la investigación se caratula como un posible transfemicidio, figura que contempla el asesinato de una persona trans motivado por su identidad de género.

El hallazgo del cuerpo generó profunda conmoción en la provincia y especialmente entre los colectivos de diversidad sexual y de derechos humanos, que habían seguido de cerca la búsqueda de Azul desde su desaparición.

Tres semanas de búsqueda sin descanso

Azul Semeñenko, de 49 años, trabajaba en la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias y era una reconocida militante por los derechos de las personas trans. Su desaparición fue denunciada el 30 de septiembre, cinco días después de su último contacto, cuando una amiga advirtió que no respondía mensajes ni llamadas.

El comisario general Dante Catalán, superintendente de Investigaciones de la Policía, explicó que la última señal de su teléfono celular se registró el 25 de septiembre a las 4:20 en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki.

A partir de ese dato, se desplegó un amplio operativo de búsqueda con la participación de 35 efectivos, entre ellos buzos de Bomberos, personal de Defensa Civil, Prefectura y canes especializados. Durante más de tres semanas se realizaron rastrillajes terrestres, fluviales y con drones, sin resultados positivos hasta el hallazgo del cuerpo este martes.

El hallazgo en Valentina Norte Rural

El cuerpo fue encontrado a la orilla de un canal de riego, en una zona de chacras sobre la calle Trenque Lauquén casi Pergamino, en el oeste neuquino. Fuentes policiales precisaron que se encontraba envuelto en un colchón inflable azul y atado con alambres y sogas, en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó las primeras tareas de identificación.

En el lugar trabajaron Criminalística, la Comisaría 12 y personal forense, bajo la supervisión directa de la fiscal Lucrecia Sola, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Ciudad Judicial para su autopsia.